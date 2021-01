Hannover

Der terrassenförmig gestaltete Abgang vom Andreas-Hermes-Platz rund um die Skulpturengruppe „Die Frauen von Messina“ des Künstlers Rolf Szymanski wird auch gern als Trainingsgelände von Parkoursportlern genutzt, die nur mit der Kraft des eigenen Körpers im urbanen Raum auf möglichst elegante und effiziente Art von Zielpunk zu Zielpunkt gelangen. Doch das Areal eignet sich offenbar immer weniger dafür. „An der Stelle haben wir so etwas wie einen Kontrollverlust“, sagte Claudia Göttler vom Stadtbezirksmanagement Mitte in der Sitzung des Bezirksrats Mitte am Montagabend – und meinte damit den betreffenden Bereich der Unterführung in Richtung Hauptbahnhof, in dem sich auch die Skulpturengruppe befindet.

Verletzungsgefahr durch weggeworfene Spritzen

In den vergangenen Jahren habe sich der Andrea-Hermes-Platz an dieser Stelle zu einem „Hotspot“ für Drogenabhängige entwickelt, der so verschmutzt sei, dass Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebs Aha Schwierigkeiten hätten, ihn zu reinigen, erklärte Göttler. Eine Verletzungsgefahr gehe vor allem die herumliegenden Spritzen, die zwischen den Pflastersteinen klemmen, berichtete Cornelia Kupsch (CDU), Bürgermeisterin des Stadtbezirks Mitte. Bei einem Rundgang seien ihr auch Blutflecken und Kot zwischen den Skulpturen aufgefallen. Aufgrund der unterschiedlichen Ebenen und der Skulpturen könnten die Reinigungswagen der Aha die Fläche nicht befahren – die Mitarbeiter müssen den Platz also händisch säuern.

Aha: „Wenn Personen ihre Notdurft verrichten, können wir den Platz nicht reinigen“

„Wenn Mitarbeiter bei ihrer Arbeit Personen treffen, die Alkohol konsumieren oder ihre Notdurft verrichten, können sie den Platz nicht reinigen“, sagt Aha-Sprecherin Helene Herich. Aktuell säubere die Abfallwirtschaft die Fläche rund um die Skulpturen jeden Montag sowie jeden Donnerstag bis Sonntag. Den Andreas-Hermes Platz reinigt die Aha nur noch bis Sonntag, 31. Januar.

Stadtbezirksmanagerin Göttler hat beobachtet dass der Platz nach den Essensausgaben der Obdachlosenhilfe, an denen auch Drogenabhängige teilnehmen, besonders verschmutzt sei. Neben Einweggeschirr würden auch Hundefutterreste und Kleidungsstücke dort liegenbleiben.

CDU: Verwaltung soll den Platzbereich ebenerdig gestalten

„Die Idee des Platzes war mal gut gemeint, aber er ist nicht mehr einladend“, meint Kupsch. In der Bezirksratssitzung forderte ihre Fraktion die Verwaltung daher auf, den Platzbereich mit der Skulpturengruppe ebenerdig und barrierefrei zu gestalten. Mit der Umgestaltung sollten unter anderem das Kopfsteinpflaster und die Skulpturen verschwinden, sodass Aha den Platz mit ihren Reinigungsfahrzeugen säubern könne, schlagen die Christdemokraten vor.

Grüne wollen Beteiligung der Parkoursportler

Die Parkourläufer, die die Fläche rund um die Skulpturen als Trainingsgelände nutzen, solle die Stadtverwaltung in die Planungen einbeziehen, sagte Christoph Baathe von den Grünen. Die Barrierefreiheit sei nicht der einzige Punkt, eine neue Planung müsse in Gänze betrachtet werden.

