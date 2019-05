Den Geschäftsleuten rund um den Vahrenwalder Platz bereitet die wachsende Zahl von Drogenhändlern in der Gegend zunehmend Probleme. Die Dealer sind so skrupellos, dass sie ihren Geschäften auch am helllichten Tag nachgehen – vor den Augen von Kindern und Jugendlichen. Die Polizei findet offenbar kaum Rezepte gegen die Dominanz der Dealer.