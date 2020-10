Hannover

Wenn am kommenden Mittwoch die Fällsaison in den städtischen Wäldern und Landschaftsräumen beginnt, bekommen die Mitarbeiter des Forstbetriebes viel zu tun. Sie müssen 1135 Bäume absägen, weil diese die Verkehrssicherheit gefährden. Die Zahl der als bereits abgestorben oder unrettbar krank eingestuften Bäume war noch nie höher. Zum Vergleich: Im vergangenen Herbst und Winter, als sich auch schon die Folgen extremer Witterungen im Bestand bemerkbar machten, waren es 700 Bäume.

Dürre, Pilze und Käfer schwächen den Bestand

Die Wälder leiden immer noch unter der großen Dürre im Sommer 2018, der deutschlandweit einer der trockensten seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 war. Auch im folgenden und im Sommer dieses Jahres fehlten im Vergleich zum langjährigen Mittel hohe Regenmengen. „Die geschwächten Bäume werden anfälliger für Schadenerreger“, erklären die Forstbetriebe. Dazu zählen nicht nur Borken- und Prachtkäfer wie aktuell der Große Schwarze Eschenbastkäfer, sondern auch Pilze, die das Holz zersetzen.

Die Situation ist in ganz Deutschland ähnlich. Nach Angaben der niedersächsischen Landesforsten etwa sind aktuell in dem norddeutschen Bundesland noch einmal 3500 Hektar Waldfläche mit Schäden zu den 10.000 Hektar hinzugekommen, die in den beiden Jahren zuvor schon entstanden waren. Waren es zuerst vor allem Nadelwälder, die litten, kommen jetzt vermehrt Laubbäume hinzu.

Vor allem Rotbuchen und Birken sind ein Fall für die Säge

Das betrifft auch Hannovers Wälder, in denen es kaum Nadelbäume gibt. Unter den Bäumen, die von Mittwoch an gefällt werden müssen, sind 437 Rotbuchen und 323 Birken. Beide zusammen machen knapp 70 Prozent der Gesamtmenge aus. Der Rest verteilt sich auf alle gängigen Laubbaumarten, darunter Eichen, Erlen, Ebereschen, Ulmen und Linden.

In Hannover gibt es nach groben Schätzungen rund eine Million Bäume in den städtischen Wäldern wie Eilenriede, Gaim und Bockmerholz sowie 175.000 Exemplare in Parks und Grünflächen. „Betroffen von den Schäden sind alle Gebiete“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. Allerdings gibt es Schwerpunkte wie in der Eilenriede etwa aktuell am Zoo und in Kleefeld im Bereich Schmachteberg.

Keine Ersatzpflanzungen – außer bei Eichen

In der Regel setzen die Forstwirte keinen Ersatz für einen gefällten Baum. „Der Wald soll sich grundsätzlich auf natürliche Art verjüngen“, sagt Dix. Durch das natürliche Aussamen der gesunden Bäume bildete sich auf den kahlen Flächen ein besser entwickeltes Wurzelwerk, und die jungen Bäume seien den Verhältnissen besser gewachsen. Einzige Ausnahme ist die Eiche, weil deren Bestand sich in Hannovers Wäldern strukturbedingt nicht von alleine verjüngen kann. Deshalb pflanzen die Forstarbeiter Deutschlands Symbolbaumart nach.

Weil es so viele Bäume mit Schäden gibt, setzt die Stadt den aus wirtschaftlichen Gründen üblichen winterlichen Holzeinschlag wie schon im Vorjahr komplett aus. Bis März kommenden Jahres wird die Sägesaison andauern. „Es kann sein, dass wir Wald- und Feldwege sperren müssen“, teilt die Stadt mit. Hauptwege sollen aber während des Berufsverkehrs frei bleiben.

Von Bernd Haase