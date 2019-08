Hannover

Die Hitze der vergangenen Wochen wird für Wildtiere immer mehr zur Belastung. Die Zahl der Jungvögel, aus Nestern gefallen sind und in Tierheimen und Auffangstationen abgegeben werden, ist in diesem Sommer stark angestiegen. Ursache ist die Hitze.

„Wenn es zu heiß wird im Nest, stoßen sich die Tiere gegenseitig heraus“, sagt Anke Forentheil vom Tierheim Hannover. Im Tierheim werden die Tiere aufgepäppelt und an eine zentrale Auffangstelle, etwa an den Verein Wildtierhilfe in der Lüneburger Heide, weitergereicht.

Wildtierhilfe: Zeitweise 150 Jungvögel pro Tag versorgen

Der Verein ist inzwischen an die Grenzen seiner Kapazitäten angelangt. „Der vergangene Dürresommer war schon schlimm, aber jetzt ist es noch gravierender“, sagt Diana Erdmann vom Verein Wildtierhilfe. Es gebe Tage, an denen sie zusammen mit ihren Helfern 150 Jungvögel versorgen müsse. Die Aufzucht von jungen Vögeln sei sehr zeit- und kostenintensiv. „Ohne private Hilfe würden wir das nicht schaffen“, sagt Erdmann.

Vor allem Mauerseglern, Schwalben und Spatzen setzt die Hitze zu. In den Nestern unterm Dach oder an Häuserwänden herrschen oft sehr hohe Temperaturen. „Manche Jungvögel erleiden den Hitzetod. Andere versuchen instinktiv, das Nest zu verlassen und fallen heraus“, sagt Erdmann.

Zudem sei das Futter knapp, weil es immer weniger Insekten gibt. „Manche Jungvögel sind so hungrig, dass sie sich allzu sehr aus dem Nest lehnen und herunterfallen“, sagt die Tierschützerin.

„ Ästlinge “ nicht einfangen

Aber nicht alle Jungvögel, die sich außerhalb ihres Nests bewegen, sollten eingefangen und ins Tierheim gebracht werden. Die meisten Singvögel verlassen ihr Nest schon, bevor sie voll flugfähig sind. Diese sogenannten Ästlinge warten im Geäst auf Elterntiere, die sie weiterhin füttern. „Manchmal werden Ästlinge eingefangen und zu uns gebracht. Aber das ist völlig unnötig“, sagt Erdmann.

Wer sehr junge Vögel auf dem Boden findet, die kaum oder keine Federn haben, sollte das Tierheim kontaktieren. Oft reicht es, die Tiere wieder ins Nest zurückzusetzen. Dazu dürfe der Vogel auch angefasst werden, heißt es vonseiten des Deutschen Tierschutzbundes. Altvögel störten sich nicht am menschlichen Geruch.

Grundsätzlich raten Tierschützer allen Gartenbesitzern, eine Tränke für Wildtiere aufzustellen. „Es reicht eine flache Schale, die täglich mit frischem Wasser gefüllt wird“, sagt Forentheil vom Tierheim. In der Mitte der Schale sollte ein flacher Stein liegen, auf dem junge, noch etwas unbeholfene Vögel landen können.

Von Andreas Schinkel