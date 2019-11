Die dunkle Jahreszeit lockt Einbrecher an. In und um Hannover sind laut Polizei besonders Einfamilienhäuser betroffen, die Täter hebeln in Windeseile gekippte Fenster auf. Im vergangenen Jahr registrierten die Ermittler 2290 Taten, als Beute haben es die Diebe auf Schmuck und Geld abgesehen.