Die Besucherzahlen beim Schützenfest in Hannover sind in diesem Jahr deutlich gesunken: Besuchten 2018 noch rund 1,1 Millionen Menschen das Volksfest, waren es 2019 nur rund 850.000. Als Hauptgrund sehen die Veranstalter die Hitze am ersten Festwochenende und den Regen am zweiten.