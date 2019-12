Hannover

E-Autofahrer kritisierten bis vor Kurzem, dass es in Hannover zu wenig Ladestationen gibt – das hat sich deutlich geändert. Der kommunale Energieversorger Enercity hat das E-Tankstellennetz deutlich ausgeweitet. „Für die Zahl der Elektroautos gibt es jetzt genug Ladestationen im öffentlichen Raum“, sagt Enercity-Sprecher Carlo Kallen. Im Grunde müsse sich jetzt erst einmal die Zahl der E-Autos erhöhen, damit es sich lohne, das Netz weiter auszubauen.

550 Steckdosen hat Enercity bereits installiert

Ladestationen mit insgesamt 550 Steckdosen hat Enercity in Hannover bereits installiert. An einer Ladestationen befinden sich meist mehrere Steckdosen ( Ladepunkte). Die Stationen verteilen sich über das gesamt Stadtgebiet. 43 Ladestationen mit insgesamt 123 Ladepunkten sind öffentlich zugänglich. Die restlichen 427 Ladepunkte befinden sich auf den Grundstücken von Unternehmen und Privatpersonen.

City-Zapfsäulen sind gut besucht

Gut besucht sind die Ladestationen in der Innenstadt, weniger frequentiert sind die Tankstellen am Stadtrand. Wer sein E-Auto in eine öffentliche Ladebuchse stöpselt, muss für den Strom mittlerweile zahlen. Bis 2015 war das Aufladen der Akkus noch kostenlos. Bezahlt wird meist über eine spezielle Chipkarte. Enercity arbeitet daran, dass die Rechnung künftig auch über die EC-Karte beglichen werden kann.

Schnellladung innerhalb weniger Minuten möglich

Wie schnell die Auto-Akkus geladen sind, hängt unter anderem davon ab, wie viel Energie eine Zapfsäule bereitstellt. In der Nähe der Autobahn will Enercity im kommenden Jahr mehrere Ladepunkte mit einer Leistung von 350 Kilowatt bauen. Der Tankvorgang dauert dann nur wenige Minuten. Im Stadtgebiet rüstet das Unternehmen einige bestehende Ladestationen von 20 auf 50 Kilowatt auf. Dann braucht es etwa eine halbe Stunde, bis die Akkus voll sind.

Von Andreas Schinkel