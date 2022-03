Hannover

Die Polizei ermittelt wegen einer Messerstecherei in Hannovers Nordstadt. Wie die Behörde am Montag mitteilte, wurde bereits am Freitagabend ein 21-Jähriger schwer am Oberkörper verletzt. Das Opfer kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. „Lebensgefahr bestand für ihn aber nicht“, sagte Polizeisprecherin Janique Bohrmann.

Der Vorfall ereignete sich gegen 22.50 Uhr auf dem Engelbosteler Damm vor dem Corona-Testzentrum Avanti-Care zwischen Nelkenstraße und Lilienstraße. „Die Hintergründe sind noch unklar“, sagte Bohrmann. Im Rahmen der Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen soll ein Beteiligter ein Messer gezogen und zugestochen haben. Anschließend floh der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Testzentrummitarbeiterin ruft Polizei

Laut Bohrmann alarmierte eine Mitarbeiterin des zu dem Zeitpunkt bereits geschlossenen Testzentrums die Polizei. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung. Eine Beschreibung des mutmaßlichen Täters gibt es allerdings nicht. Auch der 21-Jährige sei noch nicht entsprechend vernommen worden. Dennoch bitten die Ermittler unter Telefon (0511) 1093217 um Zeugenhinweise.

Es ist bereits die vierte Tat mit einem Messer am vergangenen Wochenende. Am Sonnabend rief ein betrunkener 68-Jähriger in Altgarbsen die Polizei und teilte mit, er wolle einen Streit „mit einer Axt klären“. Als die Beamten eintrafen, bedrohte der Mann wiederum die Ermittler mit einem Messer.

Ebenfalls am Sonnabend forderten zwei mit einem Messer bewaffnete Räuber am Maschsee Wertsachen von einem 21-Jährigen. Als der sich jedoch weigerte, ergriffen beide die Flucht. Am Sonntagabend eskalierte dann ein Streit am Altwarmbüchener See (Isernhagen). Dabei wurden ein 23- und 27-Jähriger durch Schnittwunden verletzt.