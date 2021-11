Hannover

Ladesäulen an zentralen Straßen und Plätzen im Stadtbezirk Vahrenwald-List möchte die SPD-Fraktion des Bezirksrates Vahrenwald-List bis Ende des Jahres 2022 installiert haben. Dafür brachte die Partei einen Antrag ein, indem sie die Stadt Hannover aufforderte zu prüfen, ob und wie viele Ladesäulen für Elektromobilität bis zu diesem Zeitpunkt errichtet werden können. Beispielhaft schlugen sie 14 mögliche Standorte im Stadtbezirk vor – darunter den Moltkeplatz, Jahnplatz, De-Haen-Platz, Grenzweg oder die Dragonerstraße gegenüber dem Discountmarkt Lidl. Der Antrag wurde zwar mit 14 Stimmen dafür, einer Stimme dagegen und drei Enthaltungen beschlossen – erntete aber viel Kritik.

„Beschäftigungstherapie“ für die Verwaltung

Grund für den Gegenwind war ein Besuch eines Vertreters des kommunalen Energieversorgers Enercity im Bezirksrat Ende Mai. Dort erklärte Harald Halfpaap, dass das Unternehmen schon jetzt mit dem beauftragten Bau von E-Ladesäulen in Hannover hinterher hinke. „Enercity kommt mit seinem bisherigen Plan nicht hinterher, daher ist Ende des Jahres 2022 unrealistisch“, kritisierte Lars Pohl, Fraktionsvorsitzender der CDU. Für Jürgen Müller (Bündnis 90/Die Grünen) sei es vor diesem Hintergrund „Beschäftigungstherapie“ für die Verwaltung: „Ich weiß nicht, was so ein Antrag soll.“

Konzept hinter Aufbau

Thomas Bechinie (SPD) verteidigte den Vorstoß seiner Partei. 14 Standorte seien nicht so bahnbrechend und er verstehe zum Teil die Einwände. Trotzdem wolle die SPD das Konzept etablieren, dass an zentralen Plätzen im Stadtbezirk Vahrenwald-List E-Ladesäulen zu finden sein sollen und sich die Bürger daran orientieren können.

Dass der Ausbau von E-Mobilität wichtig ist und dass es derzeit zu wenig Kapazitäten gäbe, wo Fahrer und Fahrerinnen ihr Auto laden können, darauf konnten sich nach dem ersten Ärger alle Parteien einigen. So wurde der Antrag beschlossen.

Von Laura Ebeling