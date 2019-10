Hannover

Die Postzustellung soll umweltfreundlicher werden. Das bedeutet, weniger Autos und dafür mehr Fahrräder für den Transport einzusetzen. Die Citipost testet in den nächsten zwölf Wochen 21 neu entwickelte E-Lastenbikes in der Praxis – auch größere Pakete sollen so transportiert werden. VW Nutzfahrzeuge (VWN) hat die Räder neu entwickelt und stellt sie der Citipost kostenlos zur Verfügung.

Die Zusammenarbeit ist im Rahmen des Projekts Urbane Logistik Hannover entstanden, um das Thema „Letzte Meile“ CO2-neutraler anzugehen. In Linden gibt es dazu ein erstes Pilotprojekt. „Wir beteiligen uns, weil wir Themen wie emissionsfreie Zustellung in die Zukunft bringen möchten“, sagt Citipost-Vertriebsleiterin Vivien Thies.

Vivien Thies von der Citipost und Tim Schilling von Madsack Logistik mit einem neuen E-Lastenbike. Quelle: Lisa Eimermacher

Die neu entwickelten E-Bikes haben eine große Ladefläche zwischen den Vorderrädern. Darauf soll in den meisten Fällen eine Box mit viel Stauraum gesetzt werden. Dieser Kasten fasst 0,4 Kubikmeter Ladung: Von Briefen über Zeitungen bis zu Paketen – da passt einiges rein. Eine Zuladung von 120 Kilogramm ist möglich. Das Rad selbst wiegt 40 Kilogramm. Beim Fahren werden die Zusteller bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern mit einem Elektromotor unterstützt. Über zwei Jahre hat die Entwicklung des E-Lastenbikes bis zur jetzigen Phase gedauert. Die Kosten der Räder liegen zwischen 8000 und 10.000 Euro.

Das Besondere an den diesen E-Lastenbikes ist die Neigetechnik für den Fahrer. Damit der Zusteller im Straßenverkehr wendiger ist, kann er am Lenker einen Schalter umlegen. Das Steuerrohr kann dann nach links und rechts bewegt werden. „So können die Postzusteller dynamisch durch den Verkehr fahren, während die Ladung immer stabil bleibt“, erklärt VWN-Projektleiter Thomas Ludewig.

Die Ladefläche der E-Lastenbikes bietet viel Platz für eine Box, in der mehr Briefe und Pakete transportiert werden können als in den herkömmlichen Fahrradkörben. Quelle: Lisa Eimermacher

Normalerweise ist VWN auf Nutzfahrzeuge spezialisiert. „Wir stellen aber auch fest, dass sich das ganze Geschäft Nutzfahrzeuge, urbane Logistik und Belieferung ein Stück weit ändert“, sagt Thomas Ludewig. Wo die neuen Räder eingesetzt werden, müsse noch geprüft werden, erklärt Tim Schilling, Projektleiter bei Madsack Logistik. Auch im ländlichen Bereich wolle man den Einsatz von Autos zur Paketlieferung reduzieren.

Einen Verbesserungsvorschlag gibt es bereits: Die Klappe der Transportbox muss angepasst werden, damit sie im Arbeitsalltag praktischer ist. „Nach der Testphase sind wir schlauer“, sagt Sven Volpert von Madsack Logistik Mitte.

Von Lisa Eimermacher