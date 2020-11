Hannover

Enercity hat seinen 1000. Ladepunkt für Elektroautos in Hannover und der Region eröffnet. Die Säule, mit der die Marke erreicht wurde, steht vor der HDI-Zentrale und wurde zusammen mit der Versicherungsgruppe errichtet. Hannover gehört Enercity zufolge derzeit deutschlandweit zu den Großstädten mit den dichtesten Ladenetzen.

Nicht alle Säulen sind öffentlich

Enercity schätzt, dass bis Ende des Jahres 6000 Elektroautos in der Region Hannover fahren werden. Auf eine Enercity-Ladesäule kommen somit sechs Autos. Mit 300 Ladestationen in der Region und zwischen 300 und 400 weiteren in der Stadt ist jedoch nur ein Teil der Ladepunkte öffentlich. Die verbliebenen Ladesäulen finden sich zum Beispiel auf Parkplätzen von Unternehmen, aber auch bei Privatkunden. Enercity weist allerdings daraufhin, dass die meisten Ladevorgänge gar nicht in der Öffentlichkeit, sondern zu Hause oder am Arbeitsplatz vorgenommen werden.

An der 1000. Säule ist neben Enercity auch das Versicherungsunternehmen HDI beteiligt. Insgesamt hat das Unternehmen bisher 19 Ladestationen, die sich auf 14 Ladepunkte in der Tiefgarage an der HDI-Zentrale und weitere fünf Stationen auf außen liegenden Plätzen verteilen. Von den 19 Ladesäulen ist allerdings nur eine für Gäste zugänglich, alle weiteren Ladepunkte sind Mitarbeitern vorbehalten.

Elektroautos für Pendler

Trotz der begrenzten Reichweite sind Elektroautos Enercity zufolge massentauglich. Denn: Die meisten Autofahrer legen kurze Strecken zurück, vor allem bei Pendlern seien die Streckenlängen ohnehin begrenzt. So würden Metropolbewohner lediglich 22 Kilometer pro Tag mit dem Auto zurücklegen, im kleinstädtischen und dörflichen Raum betrage die Strecke 37 Kilometer am Tag.

Mit seinen 1000 Ladesäulen in der Region und Stadt Hannover ist Enercity jedoch nicht der einzige Anbieter von Ladepunkten. Weitere Säulen werden beispielsweise von der Stadtverwaltung selbst gebaut.

Von Thea Schmidt