Hannover

Den Organisatoren der ersten Abgasfrei-Demo in Hannover hat die Polizei einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie schon mehrfach in anderen Städten wollten sie nun auch in Hannover mit einer rollenden Kundgebung dagegen protestieren, dass viele Elektro-Kleinfahrzeuge wie E-Scooter, Hoverboards und andere keine Straßenzulassung bekommen. In Hamburg und Berlin hat das geklappt – in Hannover hat die Polizei jetzt angeordnet, dass das Nutzungsverbot für die Fahrzeuge auch während einer Demonstration gilt.

Abgasfrei-Demo auch auf dem Cityring

Anmelder Sascha Tordai ärgert sich – und kündigt an, dass die Demo deshalb jetzt länger die Straßen blockiert, wenn die Fahrzeuge getragen oder gezogen werden. Die Route soll vom Hauptbahnhof zum Rathaus und dann auf einer Schleife über den Cityring zurück zum Hauptbahnhof führen.

Behörden entscheiden unterschiedlich

Die Genehmigungsbehörden reagieren sehr unterschiedlich: Während in den Stadtstaaten Hamburg schon zweimal und Berlin sogar schon viermal rollende Abgasfrei-Demos genehmigt worden seien, mussten die Demonstranten ihre Gefährte bereits in Stuttgart schieben – und jetzt eben auch in Hannover.

