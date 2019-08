E-Scooter in Hannover: Wo die Firmen ihre Elektroroller wiederfinden

Hannover

Übersichtlich ist der Hof hinter dem Sozialministerium wahrlich nicht. Bepflanzte Betonbeete versperren die Sicht, Zäune hindern am Weitergehen. Marcel Goos vom E-Roller-Verleih Tier blickt sich suchend um. Irgendwo hier muss der vermisste Tretroller stehen, das zeigt sein GPS-Tracker deutlich an. Auf seiner Morgentour sucht der 26-Jährige nach Fahrzeugen, an die die Mitarbeiter nachts nicht herangekommen sind. Denn jede Nacht lässt Tier seine sämtlichen E-Scooter von einem Logistikdienstleister einsammeln, warten und in einer Lagerhalle aufladen. Doch manchmal stellen Kunden Roller in Innenhöfen ab, die dann abgesperrt sind.

Der Roller antwortet mit Hupen

Goos aktiviert nun die Alarmfunktion des Fahrzeugs. Der Roller antwortet mit einem Lichtsignal und einer Art Hupen. Der City-Manager Hannover steuert erleichtert auf einen Fahrradunterstand zu. „Ah, da ist er!“ Nach kurzer Überprüfung stellt sich heraus, dass alles in Ordnung ist. Bremse und Licht funktionieren, der Akku ist noch ausreichend geladen. „Den kann ich gleich wieder vorne an die Straße stellen. Dann spare ich eine Fahrt.“ Goos schiebt den E-Scooter am Landtag vorbei zur Markthalle, wo an der Seitenwand bereits mehrere türkisgrüne Tier-Roller auf Kundschaft warten.

An diesem Morgen steuert Goos mit seinem kleinen Leihtransporter auch einen Kiosk an der Glocksee an. Der Fahrer, der nachts unterwegs war, hatte dem City-Manager geschrieben, dort seien zwei Roller „im Haus“. Am Nachbarhaus steht das Tor zum Hinterhof offen, und dort findet Goos die beiden Scooter. Der eine hat die Nacht allerdings nicht gut überstanden. Die Lenkstange ist verbogen, die Vorderradbremse locker, der Lack weist Kratzer auf. „Ich schätze, der ist mutwillig beschädigt worden.“

Verleiher Tier hat in Hannover 1000 E-Roller auf der Straße

Die Berliner Firma Tier hat ihr Verleihgeschäft in Hannover erst Ende Juli zum Beginn des Maschseefests gestartet. Seitdem ist die Flotte schrittweise von 250 auf inzwischen 1000 Fahrzeuge angewachsen. „Wir passen die Anzahl der Scooter der Nachfrage an“, erklärt der studierte Wirtschaftsingenieur. Das heißt: Sollte das Interesse abflauen, verlagert Tier einen Teil seiner Roller in eine andere Stadt. Der Hannoveraner Goos hat sich das Geschäft von Tier drei Monate in Göteborg, Lissabon und Wien angesehen. Nun räumt er Roller weg, wenn die Stadtverwaltung Beschwerden weiterleitet. In Kürze nehmen neue Festangestellte ihm die Morgentour ab. Auch die Mitarbeiter des Logistikdienstleisters, der die Roller abends einsammelt, sind fest angestellt.

Gefunden: zwei Roller wurden in der Eilenriede abgestellt. Quelle: Irving Villegas

Diese Partnerfirma stellt die Scooter morgens früh auch wieder in Position. „Wir sehen an unseren Daten, ob eine Stelle sich gut eignet. Wir wollen schließlich keine Hindernisse in den Weg stellen, die Fahrzeuge sollen möglichst genutzt werden“, erläutert Goos. Viele Bürger reagieren jedoch genervt auf die wachsende Zahl von Leihrädern und E-Rollern in der Stadt, die häufiger auch Laufwege versperren und Fußgänger zum Slalom nötigen. In ihrer App gibt die Firma Tier den Nutzern vor, beim Abstellen auf dem Fußweg zwei Meter Durchgangsbreite zu lassen. Die Roller sollen außerdem keine Fahrradständer blockieren. „Wir appellieren an die Kunden, daran zu denken, dass da auch andere durchwollen.“

Teilen fällt schwer

Der Anspruch von Verleihfirmen wie Tier ist hoch. Eine Alternative zum Autoverkehr und zum Privatbesitz an Transportmitteln soll das Verleihsystem bieten. Doch diese Sharing-Ökonomie läuft nicht immer rund. Bei einer Tour stand Goos an einem Sonntagmorgen vor einer verschlossenen Kneipe im Altenbekener Damm. Drinnen blinkte der E-Scooter. „Es war klar, der Kunde ist nachts vom Maschseefest zurückgekommen“, erzählt Goos. Ein Rätsel bleibt allerdings, warum er danach den Roller in der Kneipe stehen ließ. Am ersten Tag von Tier in Hannover schloss ein Nutzer den geliehenen E-Scooter nach Gebrauch sogar ordentlich an einem Fahrradständer an. „Das ist bisher in jeder Stadt, in der wir aktiv sind, am ersten Tag passiert“, erzählt Goos. Kann sein, dass der Kunde den deaktivierten Roller für sich reservieren wollte. Die Mitarbeiter knacken dann das Schloss.

15 Cent pro Minute Die Elektroroller von Tier können mithilfe einer App auf dem Smartphone entliehen werden, die die Firma kostenlos im Internet zur Verfügung stellt. Über einen QR-Code lassen sich die Roller starten. Das Freischalten kostet einen Euro, pro gefahrener Minute fallen 15 Cent an. Nach der Fahrt soll der Roller „an geeigneter Stelle“ geparkt werden. Die App zeigt auch Parkverbotszonen, dazu gehört die Altstadt. In der Woche sind die E-Scooter bis 23 Uhr ausleihbar, sonnabends und sonntags bis 24 Uhr. Passanten können E-Roller, die an unpassender Stelle abgestellt sind, melden. Auf jedem Roller steht eine Telefonnummer. Beim Wählen wird der Standort automatisch an die Verleihfirma weitergeleitet. Der Konkurrent Lime geht ebenfalls in Kürze in Hannover mit E-Rollern an den Start. Das Unternehmen verlangt einen Euro für das Freischalten und 15 Cent pro Minute. Eine zehnminütige Fahrt kostet 2,50 Euro.

Mehrmals stand Goos bereits vor Häusern, in die Kunden die Roller bis in ihre Wohnung getragen hatten. „Wenn wir das sehen, flashen wir den Roller so lange, bis es nervt und der Mensch ihn freiwillig vor die Tür stellt.“ Wenn erkennbar ist, in welcher Wohnung der Scooter steht, schaltet die Firma durchaus auch die Polizei ein.

An diesem Morgen stoppt City-Manager Goos auch noch am Zoo. Hier soll ein Roller in der Eilenriede stehen. Der Tier-Mitarbeiter stapft in den Wald. Neben einem kleinen Trampelpfad stößt er sogar auf zwei E-Scooter. Eine Spaziergängerin kommentiert, die hätten hier doch wirklich nichts zu suchen. Goos stimmt zu. „Deshalb bringe ich sie jetzt auch weg.“

Zur Galerie Marcel Goos von der Verleihfirma Tier sucht verschwundene E-Roller.

