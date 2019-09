Drei Kubikmeter Beton haben einen Abwasserkanal in der Schmiedestraße verstopft. Eine Firma bohrte zur Verankerung eines Krans Löcher in den Asphalt – offenbar zu tief. Beim Verfüllen flossen drei Kubikmeter Beton in den Abwasserkanal. Nun muss der Schaden behoben werden.