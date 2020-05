E-Scooter in der Corona-Krise: Anbieter reduzieren Service in Hannover

Hannover

In der Corona-Krise arbeiten viele Menschen im Homeoffice und bewegen sich so wenig wie möglich im öffentlichen Raum – das ist auch für die Verleiher von E-Scootern in Hannover deutlich spürbar. In ganz Deutschland sei die Nachfrage nach den Rollern zeitweise um bis zu 80 Prozent gesunken, sagt Bodo von Braunmühl, Pressesprecher des Anbieters Tier. „E-Scooter sind genauso betroffen wie die Mobilität insgesamt“, sagt der Sprecher. Konkrete Zahlen zur Situation in Hannover kann er nicht nennen.

Tier stockt Flotte langsam auf

„Um Ostern herum war der Einbruch überall am stärksten“, sagt von Braunmühl. „Jetzt erholt es sich ganz langsam.“ In Hannover sei der Verleiher daher seit mehreren Wochen mit einer reduzierten Flotte vertreten, das Angebot werde nun langsam wieder hochgefahren.

Anders ist das Unternehmen Lime, das ebenfalls E-Scooter in Hannover betreibt, mit der Krise umgegangen. „Aufgrund der aktuellen Krisensituation hatten wir uns bereits Mitte März dazu entschlossen, unseren Service in Hannover, ganz Deutschland und fast allen anderen Städten weltweit vorübergehend zu pausieren“, sagt Sprecher Florian Anders. Die Gründe dafür lagen laut dem Sprecher in der sinkenden Nachfrage und dem Ansinnen, „den Menschen zu helfen, in Sicherheit zu bleiben“.

Lime pausiert in Hannover auf unbestimmte Zeit

Ende April hat Lime den Betrieb zunächst in Berlin, Köln, Hamburg und Frankfurt mit einer kleineren Anzahl an E-Scootern wieder aufgenommen. Wann das Unternehmen auch in Hannover wieder Roller verleihen wird, stehe noch nicht fest. „Im Moment warten alle E-Scooter im Lagerhaus in Hannover darauf, dass die Fahrzeuge wieder zum Einsatz kommen können“, sagt Anders.

Der Verleiher Bird, der als dritter Anbieter erst vor gut zwei Monaten auch in Hannover Roller aufstellte, war nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Von Johanna Stein