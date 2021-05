Hannover

Hannover 96 ist Projektpartner für den geplanten E-Sport-Hub mit Gamingarena und Konsolenmuseum. Im Interview sagt Paul Wetenkamp, der Leiter der E-Sport-Abteilung von 96, warum der Verein das Vorhaben unterstützt.

Herr Wetenkamp, Ihr Team spielt Fußball an Konsolen statt auf dem Platz. Sie werden diese Frage öfter hören: Ist das überhaupt Sport?

Ja klar. E-Sport erfüllt alle Kriterien für die Einstufung als Sportart, wenn man beispielsweise den Vergleich mit Darts oder Schach hernimmt. Sie brauchen eine Höchstleistung in Puncto Fokussierung und Reaktion. Ein professioneller E-Sportler kann sich im Reaktionsvermögen auf dem Niveau eines Formel-Eins-Fahrers bewegen. Wer sagt, dass das nicht anstrengend ist oder ohne großen Trainingsaufwand leistbar wäre, der hat es noch nie erlebt.

Anfangs eine Marketingaktivität

Warum engagiert sich 96 im E-Sports?

Losgegangen ist es vor gut drei Jahren nach intensiver Marktrecherche und dem klaren Ergebnis, dass Fans und Community den Bereich E-Sport wortwörtlich in unserem Klub vermissen. Wir haben diesen Impuls aufgenommen. Anfangs war es ganz klar eine Marketingaktivität, um neue Zielgruppen zu erreichen. Inzwischen ist Hannover 96 unter anderem als Gründungsmitglied fester Bestandteil der Virtual Bundesliga Club Championship, dem offiziellen Wettbewerb der Deutschen Fußball-Liga DFL.

Hat es E-Sport in der Pandemie leichter als Präsenzsport?

Natürlich war es für uns leichter, auf reine Onlineveranstaltungen auszuweichen, weil die Spiele ohnehin am Computer stattfinden und nicht auf dem Rasen. Aber auch E-Sport lebt von Präsenzveranstaltungen und Turnieren. Wir bieten parallel ja auch den 96-Talentcup, in dem sich Fifa-Spielerinnen und -Spieler aus Stadt und Umland an der Konsole beweisen können. Das findet nun schon zum zweiten Mal komplett online statt. Wir hoffen, dass wir bald in Präsenz wechseln können.

Projekt auf der Zielgeraden

Jetzt soll Hannover einen E-Sport-Hub bekommen. Warum unterstützt 96 diese Idee?

Wir begleiten das Vorhaben als strategischer Partner, weil das ein wirklich überragendes Vorzeigeprojekt ist für Hannover, für die Region, für Norddeutschland und darüber hinaus. Die Initiatoren haben es mit viel Weitsicht vorangetrieben und an genau den richtigen Stellen Unterstützung bekommen. Was da entsteht, wird eine große Magnetwirkung entfalten – wir freuen uns sehr, dass dieses Projekt auf der Zielgeraden ist.

Von Conrad von Meding