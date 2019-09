40 Familien bauen Gemüse an und Vorurteile ab: Ein Projekt für Gärten in Stadtteilen mit einem hohen Anteil von Migranten hat den Wettbewerb „GartenLust“ gewonnen. Unter dem Motto „Willkommen in blühender Nachbarschaft“ hatten 37 Gartenbesitzer und Unternehmen teilgenommen – einen Sonderpreis gab es für einen Therapiegarten.