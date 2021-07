Hannover

Der Tag des EM-Finales ist gekommen, der Countdown läuft – hier ein Überblick einiger Biergärten, die das Spiel um 21 Uhr auf der großen Leinwand zeigen. Bei einigen können Sie auch drinnen sitzen.

Nordkurve

In der Nordkurve, die wegen der Pandemie lange geschlossen war, wurden bislang nur die Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gezeigt. Doch das Finale macht eine Ausnahme. Geöffnet wird drei Stunden vor Anstoß. Platzreservierungen sind hier nicht möglich, zudem muss im Innenbereich ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Alle Gäste müssen über die Luca-App einchecken. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Nordkurve.

Waterloo-Biergarten

Der Waterloo-Biergarten zeigt alle Spiele der EM. Quelle: Ilona Hottmann

Waterloo-Biergarten: Hier wurden bei gutem Wetter nicht nur alle Deutschland-Spiele der EM übertragen, sondern auch alle weiteren Partien der Europameisterschaft. Auf der Facebook-Seite des Biergartens gibt es dazu jeweils tagesaktuelle Informationen.

Lister Turm

Auch im Lister Turm werden alle Spiele der Europameisterschaft auf einer großen Leinwand übertragen. Reservierungen hierfür sind nicht möglich, teilen die Veranstalter mit.

Schon zur Wiedereröffnung nach der Corona-Pause war die Stimmung im Biergarten Lister Turm gut. Quelle: Samantha Franson

Bischofshol

Etwas außerhalb des Stadtzentrums umgeben von Bäumen liegt der Biergarten Bischofshol. Hier gibt es alle Spiele der Europameisterschaft auf einer Großleinwand zu sehen, allerdings ohne Reservierung. „Wir raten dazu, zeitig da zu sein und freuen uns auf die Gäste“, sagte eine Sprecherin des Lokals.

Gretchen auf dem Faustgelände

Gretchen auf dem Faustgelände. Auch hier wird das Spiel übertragen, es sind keine Reservierungen möglich.

Lindener Turm

Im Biergarten Lindener Turm auf dem Lindener Berg gab es die EM-Spiele der DFB-Nationalmannschaft zu sehen, außerdem wurden alle Viertel- und Halbfinale übertragen – und jetzt natürlich auch das Endspiel. Weitere Information gibt es auf der Facebook-Seite des Biergartens.

Vier Jahreszeiten

Im Döhrener Biergarten Vier Jahreszeiten wurden alle EM-Spiele übertragen. Reservierungen sind via Email an info@restaurant-vierjahreszeiten.de oder per Telefon 0511 841212 möglich.

„Darüber hinaus haben wir ein weiteres Public Viewing am Vereinszentrum von Hannover 96, nämlich in der Stamme 96, mit einer großen Leinwand und vielen Flatscreens“, sagt Gastro-Trends-Sprecher Martin Eberlein. Hier können Gäste via Mail an info@stamme96.de Plätze reservieren.

Summer Garden

Noch für die ganze Europameisterschaft hat der Summer Garden auf dem Döhrener Schützenplatz geöffnet. Dort wurden alle Spiele der deutschen Mannschaft gezeigt – und auch zahlreiche andere. Weitere Informationen gibt es auf der Facebook-Seite des Biergartens.

Der Summer Garden hatte für die ganze EM geöffnet. Quelle: Michael Soboll

Auch Kneipen schalten ein

Wer am Biertresen gucken möchte, hat dazu ebenfalls reichlich Gelegenheit. In der Klickmühle an der Leinstraße schräg gegenüber vom Landtag und im Bavarium an der Windmühlenstraße etwa. Auch Gosch in der Markthalle zählt zu den Betrieben in der Innenstadt, die Fußball zeigen.

Am Lindener Marktplatz bietet das Centrum Übertragungen an; in der Oststadt zeigt das Ramberg Eck an der Seumestraße Spiele. In der Südstadt hat sich der Stammplatz an der Ecke Altenbekener Damm/Hildesheimer Straße einen Namen als Sportsbar gemacht. Alternativen sind etwa die Unschlagbar an der Schlägerstraße oder das Wildcard auf dem Tennisgelände des HTV in der Bonner Straße. Das Stamme 96, Vereinsheim des Fußball-Zweitligisten Hannover 96 an der Stadionbrücke, ist ebenfalls dabei.

*Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Von Nadine Wolter und Bernd Haase