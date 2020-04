Hannover

Vor einigen Jahren betrat Ninia Binias, Künstlername Ninia LaGrande, die Oper in Hannover. Eine Aufführung im Genre Poetry Slam stand auf dem Spielplan, und die junge Frau war sehr gespannt, was der Abend in dieser historischen Kulisse bringen würde. Sie musste zuerst auf die Bühne. Startnummer eins kann undankbar sein, weil Leute oft sparsamer mit Beifall sind, weil sie nicht wissen, was noch kommt. Doch dann, in ihrer lebhaften Erinnerung „nach zehn Sekunden oder so,“ der erste Applaus für ihren Text. Sie guckte hoch vom Blatt, sah Parkett und Ränge voll mit Zuschauern, alle klatschten und das in der Oper, die sie sowieso für einen der tollsten Auftrittsorte in Deutschland hält. Bis heute ist Ninia Binias von diesem Erlebnis beeindruckt, oder in ihren Worten: „Das ist schon geil.“

Und nicht schlecht für einen kleinwüchsigen Menschen mit Empfehlung zur Sonderschule. So hieß damals der Ort, an dem das Bildungssystem Kinder mit Lernschwierigkeiten versammelte. Doch Ninia hatte keine Probleme, sie war nur besonders auffällig, weil sie sehr, sehr klein war und es auch bleiben sollte. Vater und Mutter ignorierten jedenfalls den Separierungsvorschlag aus der Kita. Als ihre Tochter schließlich in eine gewöhnliche Braunschweiger Grundschule kam, war das Mädchen 96 Zentimeter groß, nicht mehr, als heute ihr drei Jahre alter Sohn Kasimir. Ein unvergessenes Maß. Der Tornister war beinahe größer als das ganze Kind und außer Pausenbrot war kaum etwas drin (die schweren Bücher blieben im Klassenraum). Doch sie wollte einen haben, wie die anderen Kinder.

Unterstützung durch die Eltern

Auch einen extrakleinen Tisch lehnte sie ab. „Da wäre ich ja wieder Außenseiterin gewesen, alleine an diesem Tisch“, erzählt Ninia Binias, 36, auf einem Sofa in ihrer Lindener Wohnung. Also bekam sie einen Hocker als Zustieghilfe, gelangte so auf einen üblichen Stuhl, und saß am Gruppentisch, nur ein Extrakissen unterm Po war noch nötig. Die Schule war dann kaum ein Problem. Hänseleien kamen aus anderen Klassen, ihre eigenen Mitschüler verteidigten Ninia, die viele Gemeinheiten ignorierte. Zu Hause besprachen sie, mit welcher Haltung das Kind Grobheiten am besten begegnete. Wichtig war, die Schuld nicht bei sich selbst zu suchen. „Ich war nie wütend darauf, dass ich klein bin, sondern immer wütend auf die anderen Leute. Das haben mir meine Eltern beigebracht: Blöd sind die anderen.“

Ninia Binias in ihrer Lindener Wohnung. Quelle: Samantha Franson

Ninia Binias ist unübersehbar, weil sie kleiner ist als beinahe alle anderen Erwachsenen. Sie ist ein Mensch, an dessen Erscheinung sich viele vergewissern, normal zu sein oder das, was sie dafür halten. Wer mit 1,40 Meter durchs Leben geht, erntet Sprüche, Frechheiten und Blicke und lernt zu unterscheiden, ob jemand nur kurz aus Neugier guckt oder zu starren beginnt. In Warteschlangen droht immer, dass sie übersehen oder nicht für voll genommen wird. Eine halbe Portion eben. Sie ist daran gewöhnt, manchmal wehrt sie sich und fragt dreiste Menschen zurück, was denn an Körpergröße so wichtig sei. Aber noch immer kann es ihr den Tag verhageln.

„Schon immer eine Rampensau gewesen“

Dieses Leben prägt und schärft den Blick. Auseinandersetzung und Widerstand gegen vieles, was Norm einfordert, ist später ein wichtiger Teil ihrer inzwischen unübersichtlich breit gestreuten Arbeit geworden. Ninia Binias moderiert Veranstaltungen, schreibt Bücher und Texte für Magazine, füllt Modeblog und Podcast. Sie hat gelernt, sich nicht zu verstecken, sich zu behaupten und selbstbewusst und sehr direkt zu sagen, was sie beschäftigt. In einem Text über das verheerende Schönheitsideal in Sendungen wie „Germany’s next Topmodel“ gesteht Binias, dass solche Gedanken ihr nicht fremd sind. „Ich weiß nicht“, schrieb sie einmal, „wie viele Diäten ich in meinem Leben gemacht habe, aber ich weiß, wie lange es gedauert hat, bis ich meinen Körper als den akzeptieren konnte, der er ist. Es dauert bis heute.“

Dass sie von sich selbst sagt, sie sei schon immer eine Rampensau gewesen, erleichterte wohl den Wechsel vom Angestelltenleben in eine freiberufliche Existenz. Auftritte auf Poetry Slam-Bühnen waren oft mit Reisen verbunden und ließen sich immer weniger mit ihrer Arbeit in einem Sprachlern-Startup vereinbaren. Als das Angebot von RTL kam, eine Modesendung zu moderieren, gab Binias den festen Job auf. Wenn ich es jetzt nicht mache, dann nie, dieser Gedanke ebnete den Weg. Was der Beamtentochter (Vater Uwe Binias war Polizeipräsident in Hannover) anfangs Kopfzerbrechen bereitete, doch inzwischen ist bei stabiler Auftragslage der Spaß an ungebundener Arbeit gewachsen.

Politisch korrektes Reden? „Ganz furchtbar“

Was Ninia Binias nicht mag, ist, um Dinge herumzureden. Dieser politisch korrekte Sprachgebrauch gefällt ihr nicht. Jemand habe ein Handicap oder sei „anders begabt“, so etwas hält sie für verschleierndes Zeug, lieb gemeint, dennoch „ganz furchtbar, es sagt nichts darüber aus, was eigentlich das Problem ist“. Und ein Problem kann zum Beispiel sein, wenn ein kleinwüchsiger Mensch oder ein Rollstuhlfahrer irgendwo einen Fahrstuhl braucht, aber keiner existiert. In Linden macht ihr die Stadtbahn Probleme. Ohne Hochbahnsteig kommt sie schwer hinein, das ist es, was sie behindert. Aber sonst? Alles ganz normal bei Ninia Binias. Außer, dass sie öfter und lauter lacht als der durchschnittliche Mensch.

