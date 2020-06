Mehr als 330 Mitglieder hat die Genossenschaft Ecovillage bereits. Auf einem 50.000 Quadratmeter großen Grundstück am Kronsberg lässt sie ab 2021 ein Ökodorf wachsen: auch mit Tiny-Häusern, aber vor allem mit vielen Gemeinschaftsprojekten und besonderen Ideen. Was treibt die Menschen an? Eine Spurensuche.