Hannover

Gleich zwei Konzerte gibt Ed Sheeran in Hannover, die erste Show startet in wenigen Stunden. Viele Fans sind bereits vor Ort, der Einlass beginnt um 16 Uhr. Wer sich die besten Plätze sichern will, sollte auch rechtzeitig da sein – es wird voll, das Konzert ist mit 75.000 Besuchern ausverkauft.

+++ Das erste Konzert ihres Lebens +++

„Mein Papa hatte eine Karte übrig“: für Madeleine Hart aus Hannover ist das Konzert eine Premiere. Quelle: Johanna Stein

Eine Premiere ist das Konzert von Ed Sheeran für Madeleine Hart aus Hannover –nicht nur, weil sie den Briten noch nie live gesehen hat. „Ich war überhaupt noch nie auf einem Konzert“, sagt die 26-Jährige. Da sei es ihr auch egal gewesen, dass sie kaum Lieder von Ed Sheeran kennt. „Mein Papa hatte eben eine Karte übrig“, sagt sie und schiebt hinterher: „Und Ed Sheeran macht ja schon ganz gute Musik.“

+++ Die Security versammelt sich +++

In schwarz gekleidet: Die Frauen und Männer, die bei dem Konzert für die Sicherheit sorgen sollen. Quelle: Uwe Janssen

In Halle 21 sammeln sich die Gastro- und Securitymitarbeiter für ihren Einsatz. Um 16 Uhr ist Einlass.

+++ Ein Geschenk für die Verlobte +++

Die Idee kam abends beim Bierchen: Stephan aus Bochum mit seiner Verlobten Raffaella. Quelle: Uwe Janssen

Stephan aus Bochum hat seine Verlobte Raffaella mit den Karten überrascht, die Idee kam an der Nordsee. „Das war letztes Jahr auf Norderney. Eine Lehrerkollegin hatte auf der Klassenfahrt Karten bestellt und ich dachte abends beim Bierchen: das mach ich jetzt auch.“ Das Konzert ist eine Woche vorm Jahrestag der Verlobung. „Ich habe einen Monat später davon erfahren“, sagt Raffaella. Länger konnte es Stephan dann doch nicht für sich behalten.

+++ Wie wird das Wetter? +++

Bleibt es trocken? Eine der wichtigen Fragen bei Open-Air-Konzerten. Quelle: Wetter Online

Laut Wettervorhersage müssen sich die Fans heute Nachmittag und Abend auf Regen und vielleicht auch Gewitter einstellen. Bislang allerdings ist alles trocken, auch Unwetterwarnungen gibt es bislang nicht. Falls sich das ändert: Lesen Sie hier, was bei Gewitter auf dem Konzert von Ed Sheeran passiert.

+++ Wie komme ich am besten zum Konzert? +++

Am besten gelingt die An- und nach Konzertende auch die Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Entweder über die Stadtbahnlinien 8 und 18 bis zum Eingang Messe/Nord oder über die Linien 6 und 16 zum Eingang Messe/Ost. Alle Konzerttickets gelten drei Stunden vor und nach der Veranstaltung als Fahrscheine für den öffentlichen Nahverkehr in der Region Hannover.

Wer dennoch mit dem Auto anreisen will oder muss, findet rund um das Messegelände große Parkplätze. Veranstalter Hannover Concerts und die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen empfehlen Fahrern die kostenlose Park-App „Nunav“.

Wer lieber sein eigenes Navi bemühen will, gibt Hermesallee Hannover als Zielort ein und lässt sich vom örtlichen Parkleitsystem auf einen Parkplatz leiten.

+++ Fans und ihre Lieblingssongs +++

Welche Songs hören die hannoverschen Fans am liebsten? Wir haben mal nachgefragt – hören Sie selbst.

Von uj/jst/afa