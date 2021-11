Seit September ist der 7600 Quadratmeter große Lindener Real-Markt geschlossen. Jetzt gibt es eine Nachfolgelösung: Der Gebäudeeigentümer will die heruntergekommene Immobilie bis Herbst 2022 sanieren, dann zieht ein großer Edeka-Markt ein.

Edeka bezieht alten Real-Standort an der Davenstedter Straße

