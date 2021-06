Hannover/Minden

Insgesamt 19 NP-Märkte gibt es in Stadt und Region Hannover – in den nächsten fünf Jahren verschwinden ihre blau-gelben Logos aber komplett von der Bildfläche. Betreiber Edeka will seine Discounter-Kette auflösen und die einzelnen Märkte unter neuem Namen weiterführen. Zum Teil als Edeka-Märkte und zum Teil unter dem Label „Nah & Gut“ sollen sie künftig nicht mehr als Discounter, sondern als vollwertige Nahversorger die Kunden anziehen.

Mit eigener Wurst- und Käsetheke

Eine markante Veränderung dabei: Viele Märkte sollen eigene Wurst- und Käsetheken bekommen. „Die Märkte erhalten deutlich aufgewertete Sortimente und frischere Ladengestaltungen und sollen damit zu echten Nahversorgern werden“, kündigte eine Sprecherin von Edeka Minden-Hannover am Montag auf HAZ-Anfrage an.

Dabei gebe es drei verschiedene Konzepte: In erster Linie sollen die Geschäfte künftig unter dem Namen Edeka laufen – in ländlichen Gebieten mit Wurst- und Käsetheken mit eigenem Personal, in städtischen Ballungsräumen ohne diesen zusätzlichen Service. Kleinere Märkte sollen zu Nah & Gut umfirmiert werden.

330 Märkte im Norden Deutschlands

Edeka Minden-Hannover betreibt in seinem Geschäftsgebiet, das Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin und Teile Ostwestfalens umfasst, nach eigenen Angaben insgesamt rund 330 Märkte der 1973 gegründeten Discount-Tochtergesellschaft NP, die rund 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. „Wie viele und welche Standorte in welches Format überführt werden, steht noch nicht im Detail fest“, sagte die Unternehmenssprecherin weiter. Die Umstellung solle im nächsten Jahr richtig beginnen und bis 2026 abgeschlossen werden.

Doch schon in diesem Jahr starten erste Pilotprojekte zum Beispiel im Landkreis Hildesheim: Bereits im Spätsommer oder Frühherbst sollen die beiden NP-Standorte in Giesen und Groß Düngen umgestellt werden. Sie sollen künftig als Edeka-Filialen laufen. „Wir können bereits sagen, dass sie Bedienungsabteilungen für Wurst und Käse bekommen werden“, erklärt die Muttergesellschaft.

Von Tarek Abu Ajamieh