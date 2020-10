Hannover

In der Edenstraße in der List ist derzeit kein Durchkommen – und das soll für Autos künftig so bleiben. Das liegt an zwei Baustellen, von denen eine nicht geplant war. Im Abschnitt zwischen Jakobistraße und Ferdinand-Wallbrecht-Straße ist am Dienstag ein Wasserrohr geborsten.

Als Folge sind Teile der Verkehrsflächen unterspült worden und müssen für längere Zeit gesperrt werden. Wie umfangreich die Schäden und damit die notwendigen Reparaturen sind, wird nach Angaben der Stadt gerade untersucht. „Ziel ist es, die Arbeiten noch in den Herbstferien abzuschließen“, teilt Sprecherin Michaela Steigerwald mit.

Stadt will Durchgangsverkehr unterbinden

Ohnehin lässt die Stadt in der Straße die Fahrbahndecke erneuern, neue Markierungen anbringen und in Höhe der Drostestraße eine Sperre gegen den Autoverkehr einziehen. Das Ganze geht auf eine Forderung des Bezirksrats Vahrenwald-List zurück.

Die parallel zur Lister Meile verlaufende Edenstraße ist seit sechs Jahren ausgewiesene Fahrradstraße, trotzdem sind dort noch viele Autos unterwegs. Mit der Sperre will die Stadt den Durchgangsverkehr unterbinden. Die Arbeiten dafür liegen im Plan und sollen am Donnerstag abgeschlossen werden.

