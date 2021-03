Hannover

Die Feuerwehr Hannover ist am frühen Dienstagmorgen zu einem Dachstuhlbrand im Stadtteil Kirchrode ausgerückt. Die Helfer sind gegen 4.30 Uhr alarmiert worden, weil das Dach eines Einfamilienhauses im Egerweg in Flammen stand. Die Ursache dafür steht noc nicht fest. Die Einsatzkräfte rückten mit zwei Löschzügen aus. Zusätzliche Unterstützung erhielten sie von zwei Freiwilligen Feuerwehren.

Das betroffene Gebäude ist in der Form des Buchstaben C gebaut. Einen Teil des Dachstuhls des Gebäudes konnte die Feuerwehr nicht mehr retten. Er stürzte ein. Die Helfer konnten aber verhindern, dass die Flammen auch auf das restliche Dach übergriffen. Inzwischen ist das Feuer unter Kontrolle. Nach Angaben der Feuerwehr leben zwei Familien in dem Gebäude, darunter ein sieben Jahre altes Kind und eine hochschwangerer Frau. Sie hatten, so haben sie es gegenüber den Einsatzkräften angegeben, das Feuer gerochen und hatten sich ins Freie gerettet. Derzeit werden sie von Helfern des Rettungsdienstes betreut.

Von Tobias Morchner