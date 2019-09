Hannover

Blutiger Ehestreit: Ein 33-jähriger Mann hat am frühen Sonntagmorgen im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in Hannover-Vahrenwald immer wieder auf seine Ehefrau eingestochen und der 31-Jährigen dabei lebensgefährliche Stichverletzungen zugefügt. Die Polizei sucht nun mit Hochdruck nach dem Mann. Er ist nach den Messerstichen vom Tatort geflohen.

Ehefrau flieht aus der Wohnung und wird im Innenhof eingeholt

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll das Ehepaar gegen 5 Uhr morgens in seiner Wohnung in dem Mehrfamilienhaus an der Vahrenwalder Straße aus bislang ungeklärter Ursache in Streit geraten sein. Der 33-Jährige sei dann offenbar wutentbrannt auf seine Frau losgegangen, teilte die Polizei mit. Die 31-Jährige konnte zwar zunächst noch in das Badezimmer der Wohnung fliehen und durch ein Fenster in den Innenhof des Wohnhauses springen. Ihr Mann verfolgte sie jedoch, konnte sie einholen und stach dann im Innenhof mehrfach auf sie ein. Trotz einer von der alarmierten Polizei sofort eingeleiteten Fahndung fehlt von ihm bisher jede Spur.

Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Täters

Die lebensgefährlich verletzte Frau wurden von den eingetroffenen Rettungskräften noch im Innenhof umgehend versorgt und später in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihren Mann ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags und bittet um Hinweise zu der Tat und zum möglichen Aufenthaltsort des 33-Jährigen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05 11) 1 09 55 55 zu melden.

