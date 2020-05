Hannover

Hinter der Markthalle in der Leinstraße sollte eigentlich bald ein neues Quartier mit 100 Wohnungen, Büros und Ladenzeilen entstehen – doch der Plan rückt in weite Ferne. Die Ankündigung der Stadtverwaltung, das marode ehemalige Bürgeramt in der Leinstraße für eine halbe Million Euro zu sanieren, um es weitere zwei Jahre nutzen zu können und danach abzureißen, verärgert SPD und CDU im Rat.

SPD : Brauchen kreative Lösungen

Die CDU spricht von „ Planungschaos“ im zuständigen Gebäudemanagment. „Die Bebauung in der Leinstraße ist ein wichtiger Baustein, um die Attraktivität der Innenstadt zu stärken“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Seidel. Die SPD meint, dass sich die Verwaltung nach zehn Jahren Diskussion über das neue Quartier mehr Gedanken hätte machen können. „Wir brauchen kreative und integrative Lösungen“, betont SPD-Fraktionschef Lars Kelich – und spielt damit auf das ehemalige Maritim Hotel an, dessen Rückseite an die Leinstraße grenzt.

Soll Stadt das ehemalige Maritim Hotel übernehmen?

Kelich schlägt jetzt vor, dass die Stadt von ihrem Erbbaurecht Gebrauch macht und den Eigentümer des früheren Hotels, die Firma Intown, auszahlt. Intown wollte das klotzige Gebäude sanieren und verschönern, doch bisher hat sich wenig getan. „Wir müssen das Maritim-Gebäude, das ehemalige Bürgeramt in der Leinstraße und das Bauamt in einem Zusammenhang sehen“, meint Kelich. Seine Idee: Die Stadt übernimmt das ehemalige Hotel und wandelt es in ein Bürogebäude um, sodass Platz für Verwaltungsmitarbeiter geschaffen wird. Die Mitarbeiter des baufälligen Bauamts gleich gegenüber könnten dorthin umziehen, damit das seit Jahren eingerüstete Verwaltungsgebäude endlich saniert werden kann. Auch die Stadtbeschäftigten, die jetzt noch in der Leinstraße arbeiten, könnten ins ehemalige Maritim umziehen – und damit wäre der Weg frei für einen Abriss und Neubau in der Leinstraße.

Kein Ende der Dauerbaustelle am Weidendamm

Doch eine Hürde ist damit noch nicht überwunden. Im alten Bürgeramt Leinstraße ist ein zentraler städtischer Server untergebracht, der längst in die neue Notrufzentrale der Feuerwehr am Weidendamm verlegt werden sollte. Aber dort dauern die Bauarbeiten noch immer an – und haben schon zwei Jahre Verzögerung. „Warum wird der Server nicht ins neu gebaute technische Rathaus am Schützenplatz verlegt?“, fragt sich CDU-Fraktionschef Seidel.

Dem Vernehmen nach ist am Weidendamm kein Ende der Bauarbeiten abzusehen. Seit Jahren tobt ein Streit zwischen der Baufirma Züblin und der Stadt Hannover. Ein Vergleich über eine Summe von 12,5 Millionen Euro ist bisher nicht zustande gekommen, angeblich weil Züblin mit der Summe nicht einverstanden ist.

Von Andreas Schinkel