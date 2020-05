Hannover

Zugige Fenster, veraltete Technik, Schadstoffbelastung – das ehemalige Bürgeramt Mitte an der Leinstraße neben der Markthalle ist abbruchreif. Tatsächlich sehen die Pläne der Stadtverwaltung vor, das marode Gebäude aus den Sechzigerjahren abzureißen und an seiner Stelle Wohnhäuser zu errichten. Doch jetzt will die Stadt mehr als eine halbe Million Euro in die Verbesserung des Brandschutzes stecken, um das Gebäude noch zwei Jahre nutzen zu können.

„Das ist den Bürgern nicht zu vermitteln“

Das Vorhaben verursacht Kopfschütteln in der Kommunalpolitik. „Das Ganze ist sehr ärgerlich“, sagt SPD-Fraktionschef Michael Sandow am Montagabend im Bezirksrat Mitte bei der Vorstellung der Pläne. Auch der stellvertretende Bezirksbürgermeister Wilfried Engelke ( FDP) spart nicht mit Kritik. „Hier soll eine Bruchbude künstlich am Leben erhalten werden. Das ist den Bürgern nicht zu vermitteln“, sagt er abseits der Sitzung des Bezirksrats.

In dem Behördenhaus an der Leinstraße residierten jahrelang das Bürgeramt Mitte und die Ausländerbehörde. Das Bürgeramt ist inzwischen zum Aegi gezogen, die Ausländerbehörde ins neue Verwaltungszentrum am Schützenplatz. Noch befindet sich an der Leinstraße ein wichtiger Teil der städtischen EDV-Anlage, ein sogenannter Back-Bone-Knoten (Knotenpunkt im städtischen Datennetzwerk). Der muss regelmäßig gewartet werden.

EDV-Anlage sollte in die Feuerwehrzentrale Weidendamm verlegt werden

Die EDV-Anlage sollte längst in die neue Notrufzentrale der Feuerwehr am Weidendamm verlegt werden, doch die Bauarbeiten dort haben sich schon jetzt um zweieinhalb Jahre verzögert, und ein Ende ist nicht abzusehen. Grund dafür ist ein Streit zwischen der Stadt und der Baufirma Züblin um Baumängel und Planänderungen. Ein Vergleich über eine Summe von 12,5 Millionen Euro sollte den Streit schlichten, sodass die Bauarbeiten endlich abgeschlossen werden können, aber nach Informationen der HAZ ist noch keine Einigung erzielt.

Leinstraße wird Verschiebebahnhof für Verwaltungsabteilungen

„Der Back-Bone-Knoten muss vorläufig an der Leinstraße bleiben“, sagt Stefan Bär vom Fachbereich Gebäudemanagement in der Bezirksratssitzung. Zugleich nutze man die leer stehenden Büroräume, um andere Verwaltungsabteilungen vorübergehend an der Leinstraße unterzubringen, etwa den städtischen Ordnungsdienst. Auch eine Abteilung, die wegen Bauarbeiten im Neuen Rathaus ausgelagert werden musste, habe in der Leinstraße eine neue Bleibe gefunden. „Insgesamt arbeiten dort weit über 100 Personen“, sagt Bär. Daher müsse der Brandschutz verbessert werden, sodass er aktuellen Vorschriften genügt.

Bezirksrat vertagt Entscheidung

Die Stadt will sobald wie möglich mit den Bauarbeiten beginnen. Neue Brandschutztüren sollen eingebaut werden, Elektroanlagen modernisiert sowie Flure und Treppen gesichert werden. Zum Teil will die Stadt auch Schadstoffe aus der Bausubstanz entfernen.

Die Bezirksratspolitiker überzeugt die Begründung nicht. „Warum können Stadtmitarbeiter nicht ins neue Verwaltungszentrum am Schützenplatz verlegt werden?“, fragt sich CDU-Bezirksratsherr Joachim Albrecht. Die SPD hat noch Beratungsbedarf und vertagt die Entscheidung über die Pläne.

Von Andreas Schinkel