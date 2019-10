Hannover

Am nördlichen Rand der hannoverschen City soll in den kommenden Jahren ein neues Stadtquartier mit bis zu 300 Wohnungen entstehen. Dazu wird das ehemalige Postscheckamt in der Celler Straße abgerissen. Den Plänen der Investoren – die Baum Gruppe und die Baugesellschaft Meravis – hat der Bezirksrat Mitte jetzt als erstes politisches Gremium zugestimmt. Knapp 200 Millionen Euro wollen die Unternehmen investieren, unter anderem ist ein 64 Meter hohes Hochhaus geplant sowie ein kleiner Platz an der Brüderstraße.

CDU will Straßenstrich verbieten

Man begrüße das Vorhaben, hieß es aus den Bezirksratsfraktionen, dennoch setzte sich die SPD mit mehreren Änderungswünschen durch. Zur Entlastung der Anwohner in der Brüderstraße solle das neue Viertel über die Celler Straße erschlossen werden. Während der Bauarbeiten sollen die Anwohner bestmöglich vor Lärm geschützt werden. Zudem wünschte sich die SPD, dass auf dem neuen Platz ein Spielplatz eingerichtet werde. Die CDU kritisierte, dass gleich nebenan im Nikolaiviertel bereits ein großer Spielplatz vorhanden sei. Darüber hinaus stellte die CDU den Straßenstrich nahe dem geplanten Wohnviertel infrage. „Wollen wir den Strich dort beibehalten? Nein!“, sagte CDU-Bezirksratsherr Joachim Albrecht.

Von Andreas Schinkel