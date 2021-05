Hannover

Marina S. aus Bemerode ist nicht schuldig. Das Landgericht Hannover hat die wegen heimtückischen Mordes an ihrem Ehemann angeklagte 47-Jährige freigesprochen. „Wir können nicht widerlegen, dass Sie ihn aus Notwehr getötet haben“, sagte der Vorsitzende Richter Stefan Joseph am Donnerstag zur Urteilsbegründung. „Wir haben uns schwergetan.“

Der Fall nimmt damit eine Wendung, die man noch vor wenigen Wochen nicht erwartet hatte. Laut Anklage sollte Marina S. im vergangenen Oktober ihrem arglos und betrunken im Ehebett in Bemerode schlafenden Mann Eugen ein Küchenmesser in den Oberkörper gerammt haben. Marina S. habe ihm den Mund zugehalten und dann die Klinge zwischen der fünften und sechsten Rippe durch Herz, Zwerchfell und Leber 16 Zentimeter tief in den Körper gebohrt. „In kürzester Zeit“ sei Eugen S. verblutet, hatte Oberstaatsanwältin Friederike Riemer zum Prozessauftakt gesagt.

Anklage beantragt Freispruch

Letztendlich aber beantragte auch die Oberstaatsanwältin in ihrem Plädoyer einen Freispruch, genauso wie auch der Verteidiger der Frau. Dem folgte die Schwurgerichtskammer um Richter Joseph – für eine Verurteilung fehlten die Beweise.

Marina S. hatte gar nicht bestritten, dass sie ihrem Mann den tödlichen Stich versetzt hatte. Nur sei es nicht so gewesen, wie in der Anklage geschildert. Sie habe sich gegen ihren betrunkenen und gewalttätigen Mann gewehrt – und habe in ihrer Not gar nicht gemerkt, wie sie ihn tödlich verletzte, hatte ihr Verteidiger Vyacheslav Varavin zum Auftakt Ende März gesagt.

Den Unterarm an den Hals gepresst

Nach der Schilderung von Marina S. war der damals 48-Jährige an jenem Abend im Oktober 2020 wieder einmal sturzbetrunken nach Hause gekommen. Gerichtsmediziner stellten mehr als 3 Promille Alkohol in seinem Blut fest. Er habe sie beschimpft und gewütet, seine Frau an den Haaren gepackt, ihren Kopf gegen die Wand gedrückt und seinen Unterarm gegen ihren Hals gepresst.

Marina S. mit ihrem Verteidiger Vyacheslav Varavin. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Marina S. hatte kurz zuvor ein Küchenmesser vom Boden aufgehoben, dass Eugen S. neben anderen Kochutensilien vom Tisch gefegt hatte. Mit dem Messer in der Hand habe sie in ihrer Not eine „Ausholbewegung“ gemacht. „Dabei muss das Messer in den Körper gelangt sein. Das habe ich kaum realisiert.“

Kein Blut zu sehen

Überraschend habe ihr Mann danach von ihr abgelassen und sei ins Schlafzimmer gewankt. Sie habe das Wanken als Zeichen seiner Trunkenheit gedeutet, Blut habe sie keines gesehen. Die zwölfjährige Tochter habe die Tür hinter ihm zugeschoben. Sie habe sich ins Zimmer des 16-jährigen Sohnes zum Schlafen gelegt. Erst am nächsten Morgen habe sie gemerkt, dass ihr Mann tot war.

Kann es sein, dass eine zierliche Frau einem größeren Mann ein Messer 16 Zentimeter tief in den Körper rammt, ohne es wirklich zu merken? Ja, hatte Gerichtsmediziner Detlef Günther kürzlich als Sachverständiger erklärt. Mit mehr als 3 Promille Alkohol im Blut sei es möglich, dass man eine solche Verletzung nicht bemerkt und noch einige Meter geht. Die Wunde habe kaum geblutet, das Blut sei in der Kleidung versickert.

Dem ist die Kammer gefolgt, leicht widerwillig: „Es kann sein, dass es so gewesen ist“, sagte Richter Stefan Joseph. Wir können nichts anderes feststellen. Wir sind aber auch nicht davon überzeugt.“

Von Karl Doeleke mit lni