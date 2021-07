Besondere Verdienste im Kampf gegen Corona: Die Tierärztliche Hochschule Hannover (Tiho) verleiht den Ehrendoktortitel an Christian Drosten, Gerd Sutter und Lothar Wieler.

Die Tierärztliche Hochschule Hannover verleiht den Ehrendoktor an Christian Drosten, Direktor am Institut für Virologie der Charite Berlin. Quelle: Janine Schmitz/photothek.net via www.imago-images.de