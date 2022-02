Ehrengrab für Bildhauer: Stadt Hannover ehrt Prof. Ludwig Vierthaler

Hannover

Die Stadt Hannover ehrt Hannover bedeutendsten Bildhauer: Das Grab von Prof. Ludwig Vierthalter wird zu einer Ehrengrabstätte. Das hat der Stadtbezirksrat Südstadt-Bult in seiner jüngsten Sitzung einmütig beschlossen. Ehrengräber werden von der Stadt gepflegt. Allerdings sei der derzeitige Zustand des Grabes von Vierthaler auf dem Stadtfriedhof Engesohde mehr als traurig, berichtete eine Bürgerin in der Sitzung. An der Grabstätte befinde sich lediglich eine Rasenfläche.

Am Neuen Rathaus beteiligt

Prof. Ludwig Vierthalter hat in Hannover unter anderem an der Gestaltung des Neuen Rathauses und des Pelikan-Werks mitgewirkt, von ihm stammen der Pelikan-Brunnen in der Eilenriede und der Arthur-Menge-Brunnen nahe den Vierthaler-Teichen in Waldhausen und viele weitere Kunstwerke im öffentlichen Raum.

Prof. Vierthalter hat auch die Keramikkunst am Eingang zum Festsaal im Pelikan-Altbau an der Podbielskistraße entworfen. Quelle: Jan Philipp Eberstein

Der Bildhauer wurde 1875 in München geboren, studierte an der dortigen Kunstgewerbeschule und arbeitete dann zunächst als Kleinplastiker in München, später in Berlin. Anlässlich seiner Mitarbeit bei der Gestaltung des Neuen Rathauses kam Viertaler im Jahr 1910 nach Hannover. Hier blieb er dann, von kurzen Unterbrechungen abgesehen, den Rest seines Lebens. Ab 1915 lehrte er zunächst an der hiesigen Handwerker- und Kunstgewerbeschule. An dem Jahr 1920 war er zusätzlich Dozent an der Technischen Hochschule Hannover, wo er zum Honorarprofessor ernannt wurde. Vierthaler starb am 4. März 1967.

Prof. Ludwig Viertahler, ein Foto aus dem Jahr 1963. Quelle: Helmuth Wesemann

Höhe Präsenz von Kunst im Stadtbild

Vierthaler sorgte mit der Gestaltung von zahlreichen Hausfassaden für eine hohe Präsenz der Kunst im öffentlichen Raum. Seine zahlreichen kleinformatigen Arbeiten sind aus der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend verschwunden, da sie sich ganz überwiegend in Privatbesitz befinden.

Über Vierthaler war zuletzt vor rund eineinhalb Jahren im Zusammenhang mit der Sanierung von Häuser in der Südstadt durch die Genossenschaft Gartenheim berichtet worden. Den Umbauten waren Skulpturen über den Hauseingängen zum Opfer gefallen, die von Vierthalter stammen. Das Landesamt für Denkmalpflege hat die Gebäude vor dem Umbau überprüft und sie als nicht schützenswert eingestuft.

Von Mathias Klein