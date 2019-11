Andreas Kuthe verlässt nach 20 Jahren das DRK-Krankenhaus Clementinenhaus in Hannover-List, sein Nachfolger wird Christoph Strey. Künftig will sich das Team der Stadtteilklinik auch stärker den chirurgischen Bereichen rund um Leber, Enddarm und Bauchspeicheldrüse widmen. Denn in der Spezialisierung liege die Zukunft, so der scheidende Chefchirurg.