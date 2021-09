Hannover

Jens Arlt nimmt den diesjährigen Leibnizring des Presseclubs Hannover entgegen. Der Brigadegeneral der Bundeswehr leitete die jüngste Evakuierungsoperation in der afghanischen Hauptstadt Kabul und im usbekischen Taschkent, bei der binnen knapp zwei Wochen insgesamt rund 5300 Menschen in Sicherheit geflogen wurden.

Der 52-jährige Kommandeur nimmt den Preis bei der Verleihung am 6. Dezember im hannoverschen Leineschloss stellvertretend für die Soldatinnen und Soldaten entgegen, die an diesem größten und gefährlichsten Rettungseinsatz der Bundeswehrgeschichte beteiligt waren.

Verleihung zum 24. Mal

Der Leibnizring wird in diesem Jahr zum 24. Mal verliehen. Er geht an Menschen, die durch herausragende Leistungen oder ihr Lebenswerk Zeichen gesetzt haben, Persönlichkeiten wie Schauspielerin Maria Furtwängler und Sänger Klaus Meine hatten ihn unter anderen in der Vergangenheit erhalten. Der Presseclub sorgte in den vergangenen Monaten wegen einer Auseinandersetzung ihres Vorsitzenden Jürgen Köster mit Oberbürgermeister Belit Onay für Schlagzeilen.

Von lok