Hannover

Eine Serie von Eierwürfen stößt derzeit im Süden und Westen der Region Hannover auf das Unverständnis von Bürgerinnen und Bürgern. In Pattensen, Gehrden und Barsinghausen haben Unbekannte seit dem 9. Februar mehrere Hausfassaden und Autos mit Eidotter beschmiert. Auch Menschen waren Ziele. Unter anderem wurde eine Frau aus Pattensen aus einem vorbeifahrenden Auto mit einem Ei beworfen, das sie am Brustkorb erwischte.

Von dem oder den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zudem ist noch unklar, ob es Zusammenhänge zwischen den Vorfällen in den Gemeinden gibt. Aus ermittlungstaktischen Gründen äußert sich die Polizeidirektion Hannover derzeit nicht zu der Serie.

Polizei ermittelt gegen Eierwerfer

Die Pattenserin, die am Abend des 9. Februar am Brustkorb getroffen wurde, hatte beobachtet, wie das Ei aus einer dunklen Limousine geworfen wurde. Nach dem H habe sie die Buchstaben MR im Autokennzeichen erkannt und Anzeige bei der Polizei in Pattensen erstattet. Allerdings reichen die lückenhaften Angaben nicht aus, um den Halter zu ermitteln, teilten die Beamten mit.

Café und Bäckerei mit Eiern beschmiert

Einen Tag später, am 10. Februar, flogen erneut Eier aus einem schnell vorbeifahrenden Auto auf Passanten in Pattensen, die gerade aus einer Gaststätte kamen. Auch sie erstatteten Anzeige. Am 11. Februar bemerkten dann die Inhaber des Cafés „Zum Dänen“ in Pattensen, dass mehrere Eier am Fenster und am Mauerwerk zerplatzt waren.

Lars Elmgaard Thiele betreibt das Café Zum Dänen. Das Geschäft wurde von Unbekannten mit Eiern beworfen. Quelle: Torsten Lippelt

Am Abend des 10. Februar flogen auch in Gehrden Eier. Ziel war die Hauswand sowie Schaufensterscheiben der Bäckerei Weiß. „Wir hören immer wieder von rohen Eiern, die auf geparkte Autos und an Hauswände in Gehrden geworfen werden“, so Bäckermeister Alexander Weiß. Er habe den Vorfall an seiner Bäckerei bei der Polizei gemeldet, wollte aber zunächst auf eine Anzeige verzichten.

„Das ist eine Riesensauerei“: Bäcker setzt Belohnung aus

Er ärgert sich dennoch über die Rückstände der Eierwürfe: „Das ist eine Riesensauerei, und das Reinigen gestaltet sich schwierig.“ Wer ihm Hinweise zum Täter oder den Tätern gebe, bekomme von ihm eine Belohnung in Höhe von 150 Euro.

Bäckermeister Alexander Weiß ärgert sich über die Eierwürfe auf sein Geschäft. Quelle: Ingo Rodriguez

Eierwürfe sind derweil auch in Barsinghausen bekannt. Dort sollen die Unbekannten am Abend des 9. Februar eine Hausfassade sowie zwei Autos ins Visier genommen haben. Die Polizei hat den Schaden auf 3000 Euro beziffert.

Gruppe fällt Polizei in Gehrden auf

Auch am vergangenen Wochenende hat das Polizeikommissariat Ronnenberg Eierwürfe in Gehrden festgestellt. Betroffen waren drei Gebäude sowie ein Mercedes – den Schaden schätzen die Beamten auf rund 600 Euro. Am Sonnabend fiel den Beamten im Stadtgebiet von Gehrden am Sonnabend eine Gruppe aus sechs Kindern und Jugendlichen auf. Bei einem 14-Jährigen fanden die Beamten ein Springmesser, bei einem anderen einen Teleskopschlagstock. Ein weiterer 14-Jähriger hatte ein rohes Ei in der Tasche.

Von Manuel Behrens