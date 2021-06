Hannover

Die Idee, einen Baumwipfelpfad in der Eilenriede zu bauen, hat derzeit wenig Chancen umgesetzt zu werden. Der Eilenriedebeirat, ein Beratungsgremium der Stadt Hannover, hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig gegen das Vorhaben ausgesprochen. „Wir befürchten vor allem, dass durch das Bauwerk der Grundwasserspiegel in der Eilenriede sinkt“, sagt der Vorsitzendes des Gremiums, Gerd Garnatz.

5 Millionen Euro Kosten

Anfang Mai hatten Zoo-Chef Andreas Casdorff und Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne) das Konzept vorgestellt. Dabei sollte die 15 Meter hohe Rotunde neben dem Zoo, die bis vor Kurzem ein Panoramabild des südamerikanischen Regenwaldes beherbergte, als Aufgang zum Baumwipfelpfad dienen. Vor dort aus sollte sich ein auf Pfeilern gebauter Weg durch den Stadtwald schlängeln. Die Kosten schätzte Casforff auf etwa 5 Millionen Euro.

Pfad kreuzt die Waldschaussee

„Allein der Verlauf des Wegs ist unattraktiv“, so Garnatz. Der Pfad kreuze zwei Mal die Waldchaussee, sodass Besucher vor allem im Winter, wenn der Wald licht ist, auf eine Straße schauen. Der Eilenriedebeirat sorgt sich, dass der Grundwasserspiegel absinkt, wenn das Fundament für die Pfeiler gebaut wird. „Wir müssen uns überlegen, wie wir mehr Wasser in die Eilenriede bekommen“, sagt Garnatz, der früher als Stadtförster gearbeitet hat und den Wald gut kennt. Vor allem die unteren Bodenschichten seien nach den Dürrejahren noch immer sehr trocken.

Das Votum des Eilenriedebeirats ist zwar für die Stadt nicht bindend, dennoch bekommt das Projekt bereits den zweiten Dämpfer. Aus der Regionspolitik kam kürzlich das klare Signal, kein Geld für einen Baumwipfelpfad bereit zu stellen. Der Zoo müsse sich um andere Aufgaben kümmern, hieß es aus dem Zoo-Aufsichtsrat.

Von Andreas Schinkel