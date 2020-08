Hannover

Wenn Forstbetriebsleiter Felix Bettin zeigen will, wie schlimm es wirklich um die Eilenriede steht, fährt er zu einer alten Esche im nördlichen Teil des Waldes. Wie eine Säule ragt der Baum in den Himmel – 1,80 Meter dick, 160 Jahre alt. „Ich kenne keinen größeren Baum“, sagt der junge Förster. Auf den ersten Blick wirkt der Baumriese stabil und unvergänglich, doch bei näherem Hinsehen fällt auf: Die Rinde ist mit winzigen Löchern übersät. Der Große Schwarze Eschenbastkäfer hat sich im Stamm eingenistet und frisst den Baum von innen auf. Für gewöhnlich verhindern die Abwehrkräfte des Baumes, dass sich der Käfer zu stark ausbreitet. Doch drei Jahre Dürre in Folge haben die alte Esche derart geschwächt, dass sie den Schädlingen nichts mehr entgegenzusetzen hat. „Der Baum hat den Zweiten Weltkrieg überstanden. Damals brannte ein Drittel der Eilenriede ab. Jetzt hat er keine Chance mehr“, sagt Bettin.

Insbesondere Buchen lassen Blätter fallen, um weniger Verdunstungsfläche zu bieten. Quelle: Villegas

Erst zu feucht, dann drei Dürrejahre

Die alten Bäume in der Eilenriede sterben, so viel ist sicher. Voraussichtlich nicht alle, aber doch sehr viele. „20 bis 30 Prozent des gesamten Baumbestands sind infolge der Dürrejahre stark geschädigt“, schätzt der Forstbetriebsleiter. Vollkommen gesund ist kaum ein Exemplar. Erschwerend kommt hinzu, dass das Jahr 2017 ein sehr feuchtes Jahr war. Teile der Eilenriede standen unter Wasser, sodass die feinen Verästelungen der Wurzeln zu faulen begannen. 2018 folgte ein Jahrhundertsommer mit Rekordtemperaturen und extrem geringen Niederschlägen. 2019 war nicht mehr ganz so heiß, aber fast ebenso regenarm, und 2020 bleibt weiterhin viel zu trocken. „Ein älterer Kollege meinte, er fahre nicht mehr gerne in den Wald, weil ihn das so traurig stimme“, erzählt Bettin.

Bäume bekommen „Sonnenbrand“

Spaziergänger mögen sich jetzt wundern. Wer durch die Eilenriede schlendert, sieht dichtes Unterholz, saftiges Grün, kleine Lichtungen. Alles wie immer. Doch um das Ausmaß der Zerstörung zu erahnen, muss sich der Blick nach oben richten. Das Blätterdach hat sich gelichtet. „Es müsste unten viel schattiger sein“, sagt Bettin. Die Bäume rollen wegen der Trockenheit ihre Blätter ein und werfen sie ab, um weniger Oberfläche zu bieten und die Verdunstung zu mildern. Damit wird ein Teufelskreis in Gang gesetzt. Die Sonne bricht ungehindert durchs lichte Blätterdach und heizt das Holz stark auf. Auf bis zu 40 Grad Celsius kann sich die Rinde oben in den Baumkronen erwärmen. „Der Baum bekommt Sonnenbrand“, sagt Bettin.

Das hört sich lustig an, ist aber der Anfang vom Ende. Insbesondere dünne Buchenrinde wird porös und bricht auf. Durch die offenen Stellen können Pilze und Schädlinge eindringen. „Morsche Äste müssen wir absägen, wenn sie auf Geh- und Radwege zu fallen drohen“, sagt Bettin. Die Schnittflächen stellen dann erneut Einfallstore für Käfer und Pilze dar. Der Baum wird schwächer und stirbt.

Von unten sieht dieser Ast noch gesund aus, doch auf der Oberseite platzt die Rinde an. Quelle: Villegas

Pilzbefall: Sägen im Ganzkörperschutzanzug

Bettin und seine Mitarbeiter sind jetzt immer häufiger unterwegs, um morsche Äste abzusägen. Ein Wegenetz von 130 Kilometern Länge durchzieht den Stadtwald. Da muss an vielen Stellen kontrolliert werden, ob einzelne Äste oder ganze Bäume zur Gefahr für Spaziergänger werden. „Um dieser Verkehrssicherungspflicht zu genügen, haben wir neue Stellen geschaffen“, sagt der Stadtförster. Manchmal ist ein Pilzbefall sogar für den Menschen gefährlich. Wenn ein Ahorn von Rußrinde, einer Pilzart, befallen ist, müssen die Forstarbeiter Ganzkörperschutzanzüge anlegen. Die Pilzsporen greifen die Atemwege an.

Von unten mag ein Baum noch gesund aussehen, doch wenn sich die Waldarbeiter mit einem Hubsteiger, einer Art Kran mit Plattform, auf Höhe der Baumkronen hieven lassen, bekommen sie einen anderen Eindruck: Auf der Oberseite der Äste ist die Rinde aufgeplatzt, das Holz innen faulig. Fahren die Arbeiter noch ein Stück höher über die Baumkronen hinaus, bietet sich ihnen ein erschreckendes Bild. Das Blätterdach der Eilenriede ist nicht mehr geschlossen, an vielen Stellen ragen braune Gerippe in den Himmel.

Wasser aus dem Mittellandkanal für die Eilenriede ?

Was können die Forstmitarbeiter gegen das Baumsterben unternehmen? Im Grunde wenig. Tatsächlich verfielen Bettin und seine Mitarbeiter anfangs auf die Idee, die rund 600.000 Bäume der Eilenriede zu wässern. „Wir wollten Wasser aus dem Mittellandkanal abpumpen, doch da hatte das Schifffahrtsamt Einwände“, erzählt der Stadtförster. Die Landesbehörde befürchtete, dass der Wasserspiegel absinken und keine Schiffe mehr auf dem Kanal fahren könnten. Schädlinge wie Eschenbast- und Borkenkäfer mit Gift zu bekämpfen, scheidet ebenfalls aus. „Das ist prinzipiell verboten und darf nur in Ausnahmefällen erlaubt werden, etwa wenn der gesamte Waldbestand gefährdet ist“, erklärt Bettin.

Das Blätterdach der Eilenriede lichtet sich. Immer mehr braune Baum-Gerippe recken sich in den Himmel. Quelle: Villegas

Junge Bäume haben eine Chance

Die Frage drängt sich auf, ob es die Eilenriede in zehn Jahren überhaupt noch geben wird. „Der Wald verändert sich, aber er bleibe erhalten“, betont Bettin. Alte Bäume sterben ab, aber junge Bäume, vor allem Eichen, pflanzen die Forstbetriebe auch nach. „Die jungen Bäume passen sich den neuen klimatischen Bedingungen an, sie werden resistenter gegen Trockenheit und Wassermangel“, erklärt der Förster. Dennoch müsse man sich überlegen, resistentere Arten anzusiedeln, etwa die italienische Rotbuche, die Douglasie oder die spanische Zerreiche. Der Nachteil ist, dass die Stadt Hannover damit ihre Zertifizierung als naturbelassener Wald aufs Spiel setzt. „Wir dürfen eigentlich nur heimische Baumarten pflanzen“, sagt Bettin. Angesichts der radikalen Klimaveränderungen müsse man aber diskutieren, ob das noch Sinn macht.

Diese 160 Jahre alte Buche in der südlichen Eilenriede gehört zu den wenigen gesunden Altbäumen. Quelle: Villegas

Die alten Baumriesen vergehen, die Jungpflanzen haben eine Chance. Dass diese Faustregel nicht überall gilt, beweist die dickste Buche in der Eilenriede. Der Baum nahe Bischofshol hat einen Durchmesser von 1,47 Metern. Die Krone ist dicht belaubt, kaum ein Sonnenstrahl erreicht den Boden. Weder Pilze noch Käfer haben den Baum befallen. „Um den mache ich mir keine Sorgen. Auf solche Bäume hoffen wir“, sagt der Stadtförster.

Von Andreas Schinkel