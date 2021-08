Hannover

Aus der geplanten Broschüre sei eigentlich schon ein Büchlein geworden, sagt der Autor Peter Struck. „Das Konzept hat sich etwas ausgewachsen.“ Er schmunzelt. Auf 61 Textseiten schildert er, angereichert mit vielen Fotos, die Kulturgeschichte der Eilenriede.

Wobei der Titel „Hannovers ‚lustige Höltzung’“ sehr schön auf das zentrale Thema des Wandels von der Nutzpflanzung zum Lustwald verweist. Eine Bezeichnung, die der Chronist Johann Heinrich Redeker Anfang des 18. Jahrhunderts von dem Dichter Matthäus Merian übernahm.

Das kleine kostenlose Druckwerk der Stadt ist Teil des Gesamtprogramms zum Jubiläum „650 Jahre Eilenriede“. Anekdotenreich informiert der hannoversche Kulturwissenschaftler Struck an Hand von Bauwerken, Skulpturen und Gedenksteinen über den Wandel im Stadtwald, immer auch Ausdruck des Wandels von Funktion und Nutzung.

Zu feucht für die Landwirtschaft

Im Jahr 1371 wurde die Nutzung der Eilenriede an die hannoverschen Bürger übertragen. Der Grund: Sie war zu feucht, um sie als Ackerland zu nutzen. Was angesichts des heutigen Problems der Trockenheit schon auf eine andere Art des Wandels hinzudeuten scheint.

Doch das ist nicht Gegenstand der Broschüre. Es geht um Kulturgeschichte. „Die Möblierung des Waldes mit Kunst und Bauwerken“, sagt der Autor. Einiges davon ist verschwunden, anderes an andere Orte verpflanzt. Aber vieles kann man noch heute bewundern. Und vielleicht nach der Lektüre des Bändchens mit anderen Augen betrachten.

Mit Hochgeschwindigkeit: Die Eilenriederennen - hier im Jahr 1950 - zogen Zehntausende Besucher an. Quelle: HMH Hauschild

Beispielhaft für den ständigen Wandel sind die ersten Bauwerke, die in der Eilenriede errichtet wurden: die Landwehren mit ihren markanten Türmen. Dienten sie zunächst als Schutz vor Angreifern, wurden sie quasi im Zuge der Verbürgerlichung der Gesellschaft zunächst zu einfachen Waldschänken, um sich dann als repräsentative Gastronomie zu Höhepunkten standesgemäßer Ausflüge zu entwickeln. Heute zeugt vor allem der Lister Turm von dieser Epoche. Von ihnen ging die Nutzung der Eilenriede als Erholungsgebiet aus.

Ein Stein erinnert an ein tödliches Duell

Es gibt aber auch etliche viel unscheinbarere, kleinere Relikte, an denen man meist achtlos vorübergeht. Etwa der sogenannte Duellstein, der heute am Fuße des Rodelbergs hinter dem Eisstadion zu finden ist. Sein ursprünglicher Standort war wenige Schritte abseits der Kreuzung eines Rad- mit einem Reitweg zwischen Bult und Zoo – dem Ort eines tödlichen Pistolenduells am 1. Februar 1859. Damals hatten sich zwei Offiziere bei einem Tanzvergnügen um das Fräulein Emmy von Ompteda gestritten, nur einer überlebte.

Ein Berg mit Aussichtsturm

Während die Eilenriede immer mehr von großbürgerlichen Villen und Residenzen umringt wurde, sollte sich auch ihr Repräsentationscharakter steigern. Vor allem der vordere Teil wurde zu einer parkähnlichen Landschaft veredelt. Dabei kommen auch Ideen ans Licht, die dann doch verworfen werden. Etwa die Aufschüttung eines Berges, gekrönt von Aussichtsturm mit Restaurant. 1896 vorgeschlagen wurde das erst 1922 endgültig ad acta gelegt, weil zu viel Bäume hätten geopfert werden müssen.

Der erste Spielplatz

Im Zuge der Umgestaltung um die Wende vom 19. zum 20 Jahrhundert entstand auch 1895 der älteste hannoversche Kinderspielplatz, die Keimzelle des heutigen Wakitu. Der bestand allerdings zunächst nur aus einer großen Sandkiste. Ende der 1920er Jahre wird ein Teil des Sandbeckens zum Planschbecken umfunktioniert. Auch eine Stillstube wird errichtet.

Struck berichtet viele kleine Geschichten auch rund um die zahlreichen Skulpturen, die ihren Platz in den 30er Jahren in der Eilenriede fanden. Tierdarstellungen wie etwa der Steinbock an der Brücke hinter dem Neuen Haus, aber auch sportliche Darstellungen von einer Tennis- und einer Golfspielerin. Viele der Plastiken wurden im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen.

Attraktion: Der Spielplatz in der Nähe der Markuskirche, der heutige Wakitu-Spielplatz, hat ein Planschbecken erhalten. Quelle: Quelle: Arendts/Ernst: Zehn Jahre Aufbau, Hannover 1935

Skulpturen werden nach dem Krieg erneuert

Von einigen wurden zuvor Abformungen genommen, um sie später neu gießen zu können. Auch das Fabeltier zwischen Bernadotteallee und Rodelberg sollte neu gegossen werden. Doch die Form war fast vollständig zerstört. Der Bildhauer Ludwig Vierthaler schuf die Gruppe noch einmal neu an, aber nach einem verkleinerten Modell, weshalb es zu Abweichungen vom Original kam.

Einweihung: Das Königinnen-Denkmal wird 1910 von Kaiser Wilhelm II. enthüllt. Quelle: gemeinfrei

Zu einer Abweichung kam es übrigens auch beim bekannten Königinnen-Denkmal am Eilenriedeeingang in Höhe der Yorckstraße, 1910 von Kaiser Wilhelm II. enthüllt. Während Friederike, Königin von Hannover, den Zweiten Weltkrieg unbeschadet übersteht, verliert ihre Schwester Luise, Königin von Preußen, ihren Kopf. Der wird 1948 nachgebildet, gerät jedoch etwas kleiner.

Sehenswürdigkeiten: Auf dem Lageplan sind alle kulturgeschichtlich interessanten Bauwerke, Denkmale und Plastiken verzeichnet Quelle: Stadt Hannover

„Hannovers ‚lustige Höltzung’“ enthält zahlreiche Anekdoten dieser Art. Und viele Geschichten etwa über das Eilenriederennen, dessen Zuschauer auch das Cover schmücken. Die gedruckte Broschüre liegt zur kostenlosen Mitnahme im Foyer des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün in der Arndtstraße 1 aus. Im Internet kann man es unter www.hannover.de/650-jahre-eilenriede herunterladen.

Von Andreas Krasselt