Hannover

Tag für Tag dreht Peter R. seine Runden zwischen Waldheim, dem Kinderkrankenhaus Auf der Bult und Bischofshol. „So halte ich mich fit“, berichtet der 74-Jährige. Auf allen Wegen in diesem Bereich ist er unterwegs , damit es nicht so eintönig ist. Immer häufiger muss sich der Rentner bei seinen Spaziergängen über Dellen und Löcher ärgern. „Das ist für Fußgänger und Radfahrer sehr unangenehm“, berichtet er.

Die Ursache ist für Peter R. klar. „Es sind die Reiter, die hier überall unterwegs sind“, sagt er. Vor allem wenn der Boden aufgeweicht sei, entstünden durch die Pferdehufe oft tiefe Löcher auf den Rad- und Fußwegen. Und die seien dann später noch immer zu spüren. Besonders unangenehm sei das beim Radfahren, meint der 74-Jährige. Man komme sich zuweilen vor, wie auf einer Buckelpiste.

Tiefe Hufabdrücke im Schotter

Sogar in dem vor nicht allzulanger Zeit von der Stadt neugemachtem Weg parallel zur Mainzer-Straße hätten Pferde schon tiefe Löcher gerissen. Und tatsächlich sind die Hufabdrücke im Schotter deutlich zu erkennen. R. hat nach eigenen Angaben versucht, mit Reitern ins Gespräch zu kommen, erfolglos, wie er berichtet. „Entweder sie schauen mit großen Augen, oder sie geben eine dumme Antwort“, erzählt er. Dabei wollte er nur darauf hinweisen, dass es auf der Bult einen extra Reitweg gibt.

Die Reitwege in Hannover seien deutlich ausgeschildert sagt Hans-Joachim Stolberg, der den Reitstall an der alten Bult betreibt. Er kann nicht sagen, ob die Hufabdrücke in dem Areal von Reitern kommen, die ihr Pferd in seinen Ställen stehen haben. Stolberg will künftig stärker darauf achten, wo die Reiter unterwegs sind.

„Konflikte von Reitern mit Fußgängern und Radlern“

Die Stadt hat bestätigt, dass gerade erst sanierte Weg durch Pferde beschädigt wurden. Dies sei umso problematischer, da die Decken erst im Januar hergestellt wurden und noch nicht abgebunden seien, sagt Rathaus-Sprecher Dennis Dix. „Dies entspricht nicht der Vereinbarung mit dem Pferdehof“, betont er. Die Absprache mit den Reitern sehe ausschließlich eine Nutzung auf den Sandwegen und die Querung von Wegen vor. Außer der Beschädigung von Wegen gebe es auch „Nutzungskonflikte“ von Reitern mit Fußgängern und Radfahrern, berichtet Dix. Die Stadt wolle die Verursacher an den Kosten für die Ausbesserung der Wege beteiligen, sofern diese ermittelt werden können.

Lesen Sie auch

Von Mathias Klein