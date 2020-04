Hannover

Die Stadt hat am Donnerstagnachmittag die Straße Am Großen Garten in Herrenhausen mit einer Schranke gesperrt; bis Montag, 8 Uhr, dürfen nur Anlieger passieren. Um Mitternacht zum Maifeiertag folgt bis Sonntag, 24 Uhr, komplett die Waldchaussee in der Eilenriede. Geprüft wird in Abstimmung mit der Polizei, ob diese Regelungen über das Wochenende hinaus beibehalten werden und ob möglicherweise Bereiche des Rudolf-von-Bennigsen-Ufers und der Culemannstraße am Maschsee hinzukommen.

Radfahrer, Skater, Spaziergänger: Freizeitverkehr nimmt zu

Forderungen, den Autoverkehr aus Straßen zurückzudrängen oder ihn einzuschränken, sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie von unterschiedlichen Stellen gekommen, etwa von den Grünen, vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ( ADFC) oder vom Bündnis HannovAir für saubere Luft. Eine wichtige Rolle spielt dabei der sogenannte Freizeitverkehr, also Radfahrer, Jogger, Skater und Spaziergänger, der zuletzt zugenommen hat. „Wir wollen dem verständlichen Bewegungsdrang der Hannoveraner bestmöglich gerecht werden“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay.

Stadt Hannover wertet Daten der Zählstellen aus

Die Verwaltung hat Daten der automatischen Radverkehrszählstellen etwa am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer und an der Langen Laube ausgewertet. Ergebnis: In den ersten drei Monaten lag das Verkehrsaufkommen auf Vorjahresniveau, im April ist es sogar zurückgegangen. „Auffällig ist aber, dass wir eine deutliche Verschiebung zum Wochenende und damit zum Freizeitverkehr haben“, erklärt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald. Während die sogenannten Alltagsrouten etwa an der Hildesheimer Straße oder im Bereich Klagesmarkt und Lange Laube unterdurchschnittlich frequentiert würden, sei der Radverkehr am Maschsee, in der Eilenriede und im Umfeld der Herrenhäuser Gärten merkbar gestiegen.

Keine zusätzlichen Radspuren an Hauptverkehrsstraßen

Dem Vorbild anderer Städte wie Berlin wird Hannover nicht folgen. Dort sind auch auf einigen Hauptverkehrsstraßen Fahrspuren für Autos bis auf Weiteres dem Radverkehr zugeschlagen worden, weil sich durch die Folgen der Corona-Pandemie die Mengenverhältnisse zwischen den Verkehrsarten verschoben haben und weil laut Änderungen im Verkehrsrecht Autofahrer einen Sicherheitsabstand von 1,50 Meter zu Radlern einhalten müssen. Für Hannover kommt dies laut Stadt nicht infrage. „Die Verhältnisse in Berlin sind nicht übertragbar, es liegen weder vergleichbare bauliche noch rechtliche Voraussetzungen vor“, sagt Steigerwald.

Auch die in Planung befindlichen sogenannten Velorouten will die Stadt nicht provisorisch für Radler reservieren, wie es die Grünen gefordert haben. „Es gibt bisher noch kein solches Netz, sondern lediglich Vorschläge dazu und den Auftrag, es zu erarbeiten“, lautet die Begründung.

Von Bernd Haase