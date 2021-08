Hannover

Igor K. brachte die Unfallchirurgie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) auf einen Schlag bundesweit in die Schlagzeilen. Im Februar vergangenen Jahres wurde der Mann aus Montenegro mit zahlreichen Schusswunden schwer verletzt in die Universitätsklinik gebracht und dort in der Unfallchirurgie behandelt. Und weil es sich bei Igor K. angeblich um ein führendes Mitglied der montenegrinischen Mafia handelte, zogen Polizisten mit Maschinenpistolen in der MHH auf, im Streit um die Behandlung mit dem Land musste dann MHH-Vizepräsident Andreas Tecklenburg seinen Posten räumen.

Täglicher Kampf um das Leben von Unfallopfern

Das Team in der MHH-Notaufnahme unter Leitung von Chefarzt Prof. Christian Krettek versorgt täglich akut Verletzte – egal, ob Sturz zu Hause oder Messerstecherei. Quelle: Rainer Dröse

Den täglichen engagierten Einsatz der Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte für die Patienten berührt das nicht mehr. „Wir haben hier dynamische junge Leute in eingeschworenen Teams, die unter schwierigen Bedingungen hart arbeiten“, lobt Professor Christian Krettek, Chefarzt der Unfallchirurgie. Manchmal liegen Opfer und Täter einer Messerstecherei nebeneinander auf Pritschen in der Notaufnahme. Doch oft brauchen Senioren nach einem Sturz oder Verletzte nach einem Autounfall Hilfe. „Wir sehen Patienten mit leichter Zerrung bis hin zu Schwerverletzten, die uns unter den Fingern verbluten.“

Damit müssen die Mitarbeiter umgehen. „Wenn wir das Gefühl haben, alles für das Leben des Patienten getan zu haben, lässt sich der Tod am ehesten akzeptieren“, sagt der Chefarzt. Seit 1971, also seit 50 Jahren, besteht die MHH-Unfallchirurgie jetzt. Die MHH selbst wurde 1961 gegründet, aber eine Unfallchirurgie gab es damals noch gar nicht. „Die Chirurgie war zu dieser Zeit noch eine einzige Disziplin“, berichtet Krettek. Chirurgen operierten bei Blinddarmentzündungen, Herzfehlern und bei Unfallopfern gleichermaßen.

MHH etabliert 1971 die erste Unfallchirurgie

Igor K. war als Patient der Unfallchirurgie der MHH bestens bewacht. Quelle: Rainer Dröse

Es ist ein Verdienst der MHH, die Unfallchirurgie erstmals als eigenständiges Fach zu etabliert zu haben. Andere Unikliniken folgten dem Beispiel der noch jungen Hochschulklinik in Hannover. Harald Tscherne, erster Professor für Unfallchirurgie in Deutschland, leistete Aufbauarbeit. Der Mediziner erkannte die Bedeutung des Rettungsdienstes und brachte den Rettungstransport mit Hubschraubern voran. Unfallchirurgien gehören heute zum Standard – außer in ausschließlich auf innere Erkrankungen spezialisierten Kliniken, wie es in Hannover das Siloah-Krankenhaus ist.

Tscherne führte auch die Zentrale Notfallaufnahme ein, Unfallpatienten können seitdem wesentlich schneller und professioneller behandelt werden, weil Ärzte unterschiedlicher Disziplinen, die Intensivmedizin, Operationssaal, Normalstationen und Nachbehandlung zur Verfügung stehen. Er leitete die MHH-Unfallchirurgie bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2000. In diesen rund 30 Jahren versorgte sein Team rund 80.000 Unfallopfer. Und die Versorgung der Patienten verbesserte sich stetig.

Erst beobachten, dann operieren

Professor Christian Krettek leitet die MHH-Unfallchirurgie seit mittlerweile 21 Jahren. Quelle: Rainer Dröse

Tschernes Nachfolger Christian Krettek hebt etwas anderes hervor: Die MHH sei Schrittmacher für ein neues Behandlungskonzept für Schwerverletzte gewesen. Früher war die schnelle Operation kurz nach dem Unfall das Ziel – und führte nach dem Unfall oft zu einem zweiten Trauma. „Das ärztliche Handeln produzierte Schäden“, sagt Krettek. Denn die Operation mit Schnitten, Blutverlust, Gewebeschäden und Auskühlung belastete die Patienten stark.

Heutzutage stillen die Behandler Blutungen, entlasten den Schädel des Patienten und stabilisieren die Knochen, damit sich scharfe Enden nach Brüchen nicht in das Fleisch bohren. Und die Ärzte beobachten genau, wann der Körper eine Operation eher übersteht. „Damage Control“ nennt sich die Methode, die heutzutage weltweit anerkannt ist. „Das hat viele Menschen gerettet“, berichtet der Unfallchirurg.

Erfindung lässt Knochen wieder wachsen

Krettek selbst hat etliche eher technische Entwicklungen mit vorangetrieben wie die minimalinvasive Knochenbruchbehandlung oder die biologische Gelenktransplantation. „Ich frage Bewerber gerne, ob sie das Reparatur-Gen in sich haben“, erzählt der 68-Jährige, der Ende September in Ruhestand geht.

2013 feierte die MHH den 80. Geburtstag von Prof. Harald Tscherne (Zweiter von links),der die Aufbauarbeit für die Unfallchirurgie geleistet hat. Es gratulieren Chefarzt Prof. Christian Krettek (ganz links), die damalige Bundesministerin Ursula von der Leyen und der ehemalige MHH-Präsident Prof. Dieter Bitter-Suermann. Quelle: Philipp von Ditfurth

Aufsehenerregend ist auch eine neue Erfindung: Mit motorisierten Implantaten, die sich von außen steuern lassen, hilft der Arzt Patienten, die sonst vor der Amputation von Gliedmaßen stünden. Bei einem jungen Mann war ein großer Teil seines Schienbeins komplett zerstört. Ein ein- und ausfahrbarer Stab im Unterschenkel regt bei ihm nun ganz langsam das Wachstum neuer Knochensubstanz an den beiden noch vorhandenen Enden des Schienbeins an. Die beiden Knochenenden wachsen so aufeinander zu, bis sie die Lücke schließen. „Wir bringen die Natur dazu, Knochen an der Stelle zu bilden, wo wir es wollen“, sagt Krettek.

Von Mathias Klein und Bärbel Hilbig