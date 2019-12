Ein Kilo Amphetamine: Polizei Hannover nimmt Drogenbande fest

Hannover

Die Polizei Hannover hat eine vierköpfige Drogenbande festgenommen, die mit Amphetaminen gehandelt haben soll. Gleichzeitig entdeckten die Ermittler bei einer Durchsuchung in Vahrenwald nicht nur Rauschgift, sondern auch 32 offenbar gestohlene Fahrräder. Insgesamt wurden drei Wohnungen kontrolliert, eine davon auch in Hildesheim. Zwei der Verdächtigen sitzen inzwischen im Gefängnis.

Der Zugriff der Beamten erfolgte bereits am Montagmorgen. Fündig wurde die Polizei dabei vor allem in einer Kellerwohnung an der Hüttenstraße in Vahrenwald: „Die Ermittler beschlagnahmten etwa ein Kilogramm Amphetamine sowie 32 hochwertige Fahrräder“, sagt Polizeisprecher André Puiu. Fünf der Gefährte konnten demnach bereits einem Diebstahl zugeordnet werden. Bei zwei weiteren Wohnungsdurchsuchungen in Linden-Süd und Hildesheim wurde laut Puiu aber „nichts Berichtenswertes“ entdeckt.

U-Haft wegen Fluchtgefahr

In der Vahrenwalder Wohnung nahm die Polizei auch zwei Männer im Alter von 27 und 43 Jahren sowie eine 30-jährige Frau fest. Zusammen mit einem 34-Jährigen, der bereits eine Freiheitsstrafe im Gefängnis verbüßt, wird ihnen Drogenhandel vorgeworfen. Weil zudem der 43-jährige Verdächtige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete ein Richter am Dienstag wegen Fluchtgefahr Untersuchungshaft an. Die beiden anderen konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst wieder gehen, die Ermittlungen dauern aber an.

Lesen Sie auch

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Peer Hellerling