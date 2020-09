Hannover

Sein Leben lang hat sich Rolf Erdmann für schwerhörige und gehörlose Menschen eingesetzt. Für dieses Engagement wurde der 76-jährige Waldhausener nun mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt.

„Wir brauchen mehr Menschen wie Sie“

Den Auftakt machte für Erdmann die Selbsthilfegruppe für Hörgeschädigte an der Volkshochschule Hannover. Mittlerweile ist der 76-Jährige auch Mitglied und Landesvorsitzender des Deutschen Schwerhörigenbundes, gründete den Verein Deutsche Hörbehinderten Selbsthilfe mit und hatte den Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft für Hörgeschädigte im Großraum Hannover inne. Zusätzlich wirkte Erdmann als Teil der Fachkommission Behinderte im niedersächsischen Sozialministerium mit, berät Firmen bei Baumaßnahmen in der Akustik und setzt sich für Belange Hörgeschädigter im Bereich Rundfunk und Fernsehen ein. 2005 hatte er für seine Arbeit bereits das niedersächsische Verdienstkreuz erhalten.

Anzeige

Den aktuellen Orden bekam Erdmann nun von Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) überreicht. „Wir brauchen mehr Menschen wie Sie. Menschen, die Ideen haben, Menschen, die sich eines Themas verschrieben haben und damit helfen, dass die Welt etwas besser wird“, sagte die Ministerin. Danach gab es auch für Erdmanns Ehefrau Christine Blumen – „weil so was ja auch immer Teamarbeit bedeutet“.

Dank an alle Mitarbeiter

Viele Gäste waren nicht zu der Ehrung gekommen – allerdings nicht coronabedingt, sondern weil Erdmann das so wollte. Neben seiner Familie hatte der Waldhausener nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von verschiedenen Gehörlosenverbänden eingeladen. Der 76-Jährige bedankte sich bei allen und bezeichnete sich selbst lediglich als „beständig“.

Bestärkt sieht sich Erdmann in seinem Engagement auch durch die führende Position der Medizinischen Hochschule (MHH) auf dem Gebiet der Cochlea-Implantate, der Hörprothesen für Gehörlose und Ertaubte. Seit seiner eigenen Operation könne er sich selbst besser verständigen, „die Kommunikation läuft besser“, sagt er. Trotzdem sieht Erdmann seine Arbeit noch lange nicht als beendet an. „Barrierefreiheit muss in allen Bereichen gesichert werden“, betont er. Die Belange aller Menschen, ob hörend oder gehörlos, müssten gleichberechtigt behandelt werden. Es bestehe trotz großem Fortschritt noch Nachholbedarf.

Von Annika Eichstädt