Ein Leichtverletzter bei Hannover: Unfall mit zwei Autos und Lkw auf der A2

Auf der Autobahn 2 zwischen Hannover-Bothfeld und Langenhagen ist am Mittwochmittag ein Mensch verletzt worden. Zwei Autos wurden in einen Unfall verwickelt, gleichzeitig soll auch ein Lkw am Zusammenstoß beteiligt gewesen sein. Die A2 Richtung Dortmund ist derzeit auf eine Spur verengt.