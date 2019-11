Hannover

Ihm ist es einmal passiert, in 27 Jahren als Lokführer: Ein junger Mann rannte aus einem Gebüsch auf die Gleise. Er, der Lokführer, hatte keine Chance, seinen Nahverkehrszug rechtzeitig zu stoppen. Im Kopf festgebrannt hat sich vor allem der entsetzliche Knall. „Bei jedem Zusammenprall mit einem Reh oder einer Taube ist das seitdem ein wahnsinniger Schreckmoment“, sagt der Mann, der anonym bleiben will und den wir Holger Sommer nennen. Jetzt, zum zehnten Todestag von 96-Torwart Robert Enke, wird die Ohnmacht von damals wieder besonders spürbar. Und die Wut.

Die Wut kommt immer wieder zur Sprache im Café am hannoverschen Hauptbahnhof, wo Sommer, Lokführer aus Leidenschaft, der HAZ in einer Mittagspause von der Hilflosigkeit in den schlimmen Momenten erzählt. Lange hat es gedauert, bis jemand zu solch einem Treffen bereit war. Bahn, Gewerkschaften und Kollegen fürchten den „Werther-Effekt“, wie es ihn nach den Berichten über Enkes Selbsttötung gab; die Zahl der Suizide an Bahnstrecken stieg damals deutlich an. Auch Sommer hat zunächst gezögert, sich zu äußern. Doch er hat eine Botschaft. Wer überlege, so sterben zu wollen, ob wegen Depressionen oder aus anderen Gründen, der solle wissen: „Das ist nicht der richtige Weg.“

Der Lokführer wird zum Werkzeug

Sommer sieht es nicht als seine Aufgabe, die Motive und die seelische Pein suizidaler Menschen zu ergründen. Aus seiner Sicht ist die Person auf den Gleisen, meist ein Mann, in erster Linie Täter. Jeder Lokführer, der mit den Folgen leben muss, sei ein Opfer. „Man wird von dem, der sich vor den Zug wirft, zum Werkzeug gemacht“, sagt der 50-Jährige leise. „Mir hat es sehr geholfen, diese Wut zuzulassen.“

Mit dem Thema konfrontiert wird er nicht zuletzt bei geselligen Anlässen, wenn Fremde sich nach seinem Beruf erkundigen. Die erste Frage sei danach oft: „Hast du schon mal einen plattgefahren?“ Er antworte dann kurz, dass das leider der Fall ist. Nach seinem traumatischen Erlebnis vor vier Jahren war Sommer vier Wochen krank geschrieben. Nach weiteren zwei Monaten im Innendienst wechselte er zurück auf die Lok. Die Bahn bietet ein umfangreiches Therapieangebot an, Sommer nahm es nicht in Anspruch. „Meine Frau war meine Stütze“, sagt er und berichtet von Kollegen, die sich weniger robust gezeigt haben: „Einer kann bis heute keinen Zug und keinen Bahnhof mehr betreten.“ Viele hätten – nach Jobwechsel oder vorzeitigem Ruhestand – nicht zuletzt finanziell deutliche Einbußen.

Lok kann nicht rechtzeitig bremsen

Sommer kennt auch den Lokführer, dessen Lok Robert Enke erfasste. Der Vorfall nahe dem Neustädter Bahnübergang, erinnert er sich, habe sich sehr schnell in den Pausenräumen der Bahnmitarbeiter herumgesprochen. Und allen sei sofort klar gewesen, dass auch der betroffene Kollege ein Opfer war. Je größer der Ausnahmezustand in und um Hannover wurde, mit einem Marsch Tausender um den Torwart Trauernder, desto schlimmer müsse es für den Kollegen gewesen sein. Zumal öffentlich gefragt wurde: Hätte er noch bremsen können? Dabei sei man als Lokführer in einer solchen Situation doch vollkommen machtlos. „Der Kollege ist danach nie wieder ans Fahren gekommen“, sagt Holger Sommer. Er sei schon älter gewesen und wohl vorzeitig aus dem Dienst ausgeschieden. „Aber er muss damit weiterleben.“ Robert Enkes Frau Teresa hat ihm unbekannterweise einen Brief geschrieben. Ob er ihn je gelesen hat, weiß sie nicht. Bis heute macht sie sich Gedanken, wie es ihm geht.

Die Lok, deren Wucht Enke traf, ist heute noch täglich im Einsatz. „Bei uns weiß jeder die Loknummer“, erzählt Sommer, auch er sitze öfter im Führerstand. Die Nummer der anderen Lok aber, mit der er selbst gezwungen war, einen Mann zu überfahren, habe er sich zum Glück nicht gemerkt. Auch habe er sich den zerfetzten Leichnam auf den Gleisen absichtlich nicht angesehen. Eineinhalb Stunden musste er, ohne irgendwas tun zu können, auf offener Strecke im Triebwagen auf seine Ablösung warten. Er zog die Jalousien herunter, auch um sich vor Gaffern zu schützen. Vor allem aber, sagt Sommer, wollte er selbst keine Bilder im Kopf haben.

Von Gabriele Schulte