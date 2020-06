Ein Schwerverletzter bei Feuer in Mehrfamilienhaus in Hannover-List

Hannover

Die Berufsfeuerwehr Hannover ist am Mittwochabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der List ausgerückt. Gegen 21 Uhr soll es im ersten Stock des Gebäudes an der Robertstraße eine Explosion gegeben haben. Die Feuerwehr konnte einen solchen Vorgang bislang nicht bestätigen. Allerdings lagen Teile eines Fenster auf dem Bürgersteig unterhalb der betroffenen Wohnung. Bei der Detonation hat ein 30 Jahre alter Mann schwere Brandverletzungen davon getragen. Er kam den Rettern bereits auf der Straße entgegen, als diese vor Ort eingetroffen waren. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr löste den Alarm „Massenanfall von Verletzten“ aus und rückte mit zahlreichen Kräften aus. In dem Gebäude befindet sich im Erdgeschoss eine Pizzeria, die gut besucht gewesen ist. Über eine Drehleiter wurden rund zehn Personen aus den Wohnungen in den anderen Stockwerken gerettet, darunter viele Kinder. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Betroffenen. Zudem brachten die Helfer weitere Bewohner über sogenannte Fluchthauben ins Freie. Die Ursache für das Feuer ist bislang unklar. Die Voßstraße war wegen des Rettungseinsatzes teilweise gesperrt. Zahlreiche Anwohner und Besucher der Kneipe Plümecke oder des Restaurants Fellini verfolgten das Geschehen von der Straße aus. Die Kriminalpolizei hat noch am Abend mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen.

Anzeige

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Peer Hellerling