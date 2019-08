Ein Skandal? Verband in Hannover rät zur schnellen Mieterhöhung

Hannover

Die neuesten Pläne der Berliner Regierungsmehrheit für einen besseren Mieterschutz sind in der Wohnungswirtschaft auf Ablehnung gestoßen. Der Vorsitzende von Hannovers Eigentümerverein Haus & Grund, Rainer Beckmann, empfiehlt Vermietern, die ihre Wohnungspreise lange nicht angehoben haben, dies bald zu tun. „Unser Verband würde dabei beraten“, sagt Beckmann. Beim Landesverband der Wohnungswirtschaft (vdw) formuliert Direktorin Susanne Schmitt die Kritik diplomatischer: „Wir haben Sorge, dass die Politik überzieht, wenn sie zu stark in die Gestaltung des Mietmarkts eingreift.“ Einzig der Mieterbund unterstützt die Pläne, die bald Gesetz werden sollen.

„Geringfügige Auswirkungen“?

Die Parteien der großen Koalition haben sich zum Wochenstart auf mehrere Punkte geeinigt, um den Preisanstieg bei Wohnungen zu drosseln. Unter anderem soll die Mietpreisbremse bis 2025 verlängert werden, bei Verstößen sollen Vermieter rückwirkend bis zu 30 Monate Geld zurückzahlen müssen. Vor allem aber soll die Zeitspanne, aus der sich die Vergleichsmieten für den Mietspiegel errechnen, von vier auf sechs Jahre erhöht werden. Das wird die Höhe der Vergleichsmieten senken – wie stark, ist unklar. Während Randolph Fries vom Mieterbund Hannover glaubt, dass die Reform nur wenig Auswirkungen hat, rechnet vdw-Chefin Schmitt mit einer spürbaren Verringerung der Vergleichsmieten, auch wenn diese „wohl eher im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen“ werde.

„Bewusste Manipulation“

Im Bundesverband der Wohnungswirtschaft (GdW) sprach Präsident Axel Gedaschko am Montag von einer „bewussten Manipulation bei der Abbildung der Marktsituation“, wenn Vergleichsmieten künftig über sechs Jahre gemittelt würden. Kai Warnecke, Präsident des Bundesverbands Haus & Grund, sprach von einer „vermieterfeindlichen Regulierungspolitik“. Sein hannoverscher Kollege Beckmann prophezeit: „Es wird das Gegenteil von dem erzielt, was man erreichen will.“ Würden Vermietern immer nur Steine in den Weg gelegt, dann „passiert nichts mit dem Wohnungsbau“.

Auch die hannoversche vdw-Chefin Schmitt, deren Verband die ehemals gemeinnützigen und genossenschaftlichen Wohnungsgesellschaften in Niedersachsen und Bremen vertritt, warnt davor, dass eine politische Steuerung der Miethöhen Investitionen bremsen könne. Besonders freiwillige Leistungen wie Quartiersmanagement seien gefährdet, wenn der Ertrag der Unternehmen sinke.

„Richtiger Schritt“

Mieterbund-Chef Fries hingegen hält die Änderungen für „den richtigen Schritt“. Eigentlich hatten die Mietervertreter gefordert, für Vergleichsmieten eher acht als vier oder sechs Jahre heranzuziehen. Man sei mit dem Ergebnis aber zufrieden. Beckmanns Aufforderung, jetzt noch schnell Mieten zu erhöhen, hält er hingegen angesichts der Lage auf dem Wohnungsmarkt für „skandalös“.

Von Conrad von Meding