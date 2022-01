Hannover

Saallicht aus, Bühnenlicht an – ein Mann in einem Bett. Nackt. Daneben eine Frau. Auch nackt. Und das wäre dann schon das Ausgangsproblem, das es für den nackten Mann und die nackte Frau und eine kleine Entourage zu lösen gilt, und das innerhalb von rund 90 Minuten. Denn so lange bleibt das Bühnenlicht an und das Licht im Saal des Neuen Theaters aus, in dem ein amüsierwilliges, coronakompatibel sortiertes Premierenpublikum die Auswirkungen des Bettgeschehens verfolgt.

Alle Fettnäpfe stehen bereit

Im Stück „Ein Traum von Hochzeit“ stellen Autor Robin Hawdon und Regisseur Jan Schuba in einer Hotelsuite alle Fettnäpfe bereit, die eine gute Boulevardkomödie braucht. Bill, der nackte Mann (Andreas Werth), will heiraten, aber nicht die nackte Frau (Hannah Baus), neben der er nach einem promillefreudigen Junggesellenabschied aufwacht. Bills Verlobte Rachel (Sabrina Kraft) ist im Anmarsch, sein Kumpel Tom (Sebastian Teichner) soll ihm aus der Klemme helfen, indem er die fremde Frau als seine Freundin ausgibt.

Weil Tom allerdings das Zimmermädchen (Isabella Nagy) für die fremde Frau hält, bleibt ihm und dem Publikum noch verborgen, dass jene Frau aus Bills Bett tatsächlich Toms neue Freundin ist, die am Vorabend den breiten Bill am Tresen aufgelesen und sich sofort in ihn verliebt hatte. In der Hotellobby wird derweil die Hochzeitsgesellschaft unruhig, weil der mit der Organisation betraute Tom oben bei Bill als Ausrede herhalten muss und der neugierigen Braut Rachel das Zimmermädchen Julie als seine Freundin Judie vorstellt, während die echte Judie eigentlich lieber Bill als Tom will. Rachels Mutter (Sabine Schmidt-Kirchner) stellt weitere Fragen und drängelt, endlich zu Potte zu kommen. Alles klar?

Das Publikum rätselt laut mit

Nicht? Macht nichts! Bei so viel verschachteltem Wirrwarr ist es ebenso schwierig wie witzig, den Überblick zu behalten, wer eigentlich gerade auf welchem Wissensstand ist. Das Publikum ist jedenfalls so fokussiert, dass die eine oder andere Antwort auch schon mal aus dem Saal kommt, bevor die Akteure sie geben. Es wird viel in die Masken gelacht, weil die flotten Dialoge gutes Timing haben, den Quell funktionierenden Humors. Isabella Nagy erinnert mit ihrem Look und den trockenen Sprüchen an die junge Ingrid Steeger, Teichner mutiert vom braven Trauzeugen zum rachsüchtigen Klingenschwinger. Nach dem turbulenten Showdown löst sich zumindest einer der vielen Knoten. Und anschließend gibt es viel Applaus für eine starke Ensembleleistung – und wieder einmal die Hoffnung auf bessere Zeiten für das von Corona so arg gebeutelte Neue Theater.

„Ein Traum von Hochzeit“, dienstags bis sonnabends um 19.30 Uhr, freitags bis sonntags um 16 Uhr. Karten und Infos: www.neuestheater-hannover.de

Von Uwe Janssen