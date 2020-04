Hannover

Mitarbeiter der Stadt und des Projektes „Städte wagen Wildnis“ haben am Donnerstag in der Eilenriede gegenüber den Kleefelder Sportanlagen Lauch gerupft. Hört sich banal an, ist es aber nicht: Es geht um eine eingeschleppte Pflanze, die sich stark ausbreitet, durchgängige Teppiche bildet und dabei heimische Arten wie das für den Stadtwald typische Buschwindröschen oder den Lerchensporn verdrängt.

Einige Bereiche sind aufgegeben

In einigen Bereichen in der vorderen Eilenriede zwischen Musikhochschule und Zoo hat die Stadt das Vorgehen gegen den nach Knoblauch duftenden Lauch schon aufgegeben. „Dort herrscht die Pflanze vor; eine flächige Bekämpfung ist nicht zu leisten. Es geht darum, der Ausbreitung Einhalt zu gebieten“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix.

Anzeige

Der seltsame Lauch ist an seiner Blütenform zu erkennen. Quelle: Thomas

Weitere HAZ+ Artikel

Die Pflanze, die wegen ihrer ungewöhnlichen Blütenform auch Seltsamer Lauch genannt wird, ist ursprünglich im Kaukasus beheimatet und wurde vermutlich nach dem Zweiten Weltkrieg durch Menschen nach Hannover eingeschleppt. In den vergangenen Jahren hat sie wesentlich stärker zugelegt als früher. Den genauen Grund dafür kennt man nicht, Vermutungen gehen in Richtung Folgen des Klimawandels.

„In welchem Umfang sich die Pflanze jährlich ausbreitet, messen wir nicht“, erklärt Dix. Nach Einschätzung der Stadtverwaltung findet die Massenvermehrung aber derzeit noch vor allem dort statt, wo sich der Wunderlauch ohnehin schon große Gebiete erobert hat. Es geht nun darum, zu verhindern, dass sich weitere Inseln bilden, von denen aus der Eindringling zur nächsten flächigen Verbreitung ansetzt. Im Fokus stehen dabei aktuell die südliche Eilenriede etwa im Kleefelder Bereich sowie auch das Ricklinger Holz.

Beste Methode: Rupfen per Hand

Die Stadt kann dabei keine Pflanzenschutzmittel einsetzen, weil das ihrer Selbstverpflichtung zum Schutz und der Förderung der Biodiversität widersprechen würde. Also lässt sie einige Flächen früh im Jahr mähen, um den Wunderlauch zu schwächen. „Als beste Methode hat sich aber das Herausrupfen per Hand erwiesen“, sagt Dix. Die Mitarbeiter von „Städte wagen Wildnis“, einem von Wissenschaftlern begleiteten Projekt zur Bekämpfung von Folgen des Klimawandels und Eindämmung des Artensterbens, haben sich deshalb auf den Waldboden gehockt und Hand angelegt.

Lauch kann in der Küche Verwendung finden

Hilfe der Bevölkerung beim Rupfen ist durchaus erwünscht. Am Kaukasus und auf dem Balkan ist das üblich. Dort wird der Wunderlauch ähnlich wie hierzulande Knoblauch oder Bärlauch in der Küche für Soßen, Pestos und Salate benutzt. Wer es ausprobieren will: Gut bestückte Ernteflächen gibt es längs der Fritz-Behrens-Allee oder im weiteren Verlauf an der Waldchaussee Richtung Steuerndieb. Zu identifizieren ist der Seltsame Lauch ohne Probleme: Erstens an seinen dem Namen entsprechenden weißen Blüten, zweitens am Duft. Man könnte ihn mediterran nennen.

Das beste Mittel gegen den Lauch ist schlichte Handarbeit. Quelle: Michael Thomas

Lesen Sie auch

Von Bernd Haase