Hannover

Das Land Niedersachsen will 20 Millionen Euro für den Einbau von Luftfiltern in Schulen zum Schutz vor Corona-Infektionen bereitstellen – jetzt sind die Kommunen am Zuge. Die Stadt Hannover meint, dass das Vorhaben nicht auf die Schnelle umzusetzen sei, zudem bedürfe es eines Ratsbeschlusses. Die CDU will eine Entscheidung in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause kommende Woche herbeiführen und legt einen Dringlichkeitsantrag vor. „Wir möchten erreichen, dass die Stadtverwaltung den Arbeitsauftrag erhält, alle Vorbereitungen zu treffen, die entsprechenden Fördermittel zu beantragen und die Maßnahmen dann sofort umsetzen zu können“, sagt CDU-Schulpolitikerin Stefanie Matz.

Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski hatte zuvor kritisiert, dass das Land lediglich eine Förderabsicht angekündigt habe, aber die Bedingungen nicht klar seien. Zudem prüfe die Stadt, wo überall der Einbau der Filteranlagen nötig sei.

CDU: Wo Lüftungen nötig seien, müsste längst klar sein

Das verursacht bei der CDU Kopfschütteln. Bereits im Februar habe man die Stadt gefragt, wie es um die Lüftung von Klassenräumen in Hannover bestellt sei. „Die Ergebnisse, welche Klassenräume für zusätzliche Zu-und Abluftanlagen infrage kommen, müssten also längst vorliegen“, sagt Matz. Nach eineinhalb Jahren Pandemie habe die Stadt Hannover die schwierige Lage für den Schulbetrieb offenbar noch nicht erkannt.

Von Andreas Schinkel